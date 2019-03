Une entreprise d'Amnéville change le visage des Champs-Elysées

Amnéville, France

C'est la plus belle avenue du monde, arpentée et photographiée chaque jour par des dizaines de milliers de touristes : les Champs-Elysées à Paris accueillent depuis quelques jours de curieuses structures en forme de mat... Six nouvelles fontaines, de plus de treize mètres de haut et au design contemporain, qui illumineront le rond-point de la célèbre avenue dés le 21 mars prochain.

Ces œuvres imaginées par deux artistes bretons, Erwan et Ronan Bouroullec, ont été en partie fabriquées en Moselle, dans les ateliers de Les Bronzes d'Industrie à Amnéville. Un joli cadeau que s'offre cette entreprise qui fêtera au mois de juin son centenaire et qui compte de prestigieux clients comme la NASA.

Bronze, aluminium et cristal

"C'est une belle fierté parce que le travail n'était pas du tout simple à faire", confie Luc Lajoye, le directeur de LBI qui emploie quelques 300 salariés. "Il y a eu énormément de réflexion, de travail manuel et technique. C'est l'aboutissement de notre savoir faire" poursuit le dirigeant mosellan, impatient de voir les fontaines définitivement installées et mises en lumières.

C'est à la fois un défi technologique et un défi esthétique (Luc Lajoye, le directeur de LBI Amnéville)

Luc Lajoye, directeur de LBI Amnéville Copier

Pas moins de 5.360 pièces constituent les fontaines. Les matériaux retenus sont un alliage de bronze et d'aluminium, mais aussi de cristal fabriqué par la célèbre marque autrichienne Swarovski. Outre LBI à Amnéville, 35 entreprises différentes y ont travaillé depuis trois ans.

L'une des nouvelles fontaines des Champs-Elysées © Maxppp - Eric Le Mitouard

Les fontaines des Champs-Elysées ont une longue histoire : une fontaine centrale d'abord crée en 1817 mais démolie en 1854 et remplacée par six petites fontaines en verre tout autour et disparues en 1998.

Ce projet de 6.3 millions d'euros, approuvé par la mairie de Paris, a été entièrement financé par du mécénat privé.