Une entreprise de recyclage dénonce le scandale des implants médicaux dans les crématoriums

A Graveson, à quelques kilomètres d'Avignon dans le nord des Bouches du Rhône, une entreprise valorise les prothèses médicales des défunts. Les prothèses de genoux ou de hanches contiennent du cobalt ou du titane qui est recyclé dans l'automobile ou l'aéronautique. C'est la seule entreprise française a valoriser ainsi ces prothèses mais son dirigeant dénonce un trafic qui profite aux crématoriums et vole les proches des défunts.

Les crématoriums ne reversent pas l'argent du recyclage des prothèses médicales

Dans ce petit hangar, un broyeur très bruyant tourne derrières les poubelles qui viennent des crématoriums de toute la France. Louis Piazza, le dirigeant d'Europe Métal Concept, montre le contenu des poubelles : "c'est le tri des métaux et des résidus issus de la crémation. Nous les avons récupéré dans différents crématoriums. Vous avez là une prothèse de genou, une prothèse de hanche. Ça fait environ un kilo". Le cobalt, le titane et l'or sont fondus.

10 tonnes sont traitées chaque année. Il y a quelques années, l'entreprise de Graveson recyclait presque 10 fois plus de métaux mais les crématoriums préfèrent désormais un concurrent néerlandais : "on essaie de nous éliminer, parce que les sommes d'argent en jeu sont énormes. Nous parlons de centaines de millions d'euros par an qui disparaissent dans la nature, qui quittent la France. Les sommes d'argent que nous reversons aux crématoriums doivent normalement être reversés aux ayants droit. Or, les crématoriums ne déclarent rien à ses ayants droit".

Des millions d'euros qui échappent aux ayants-droits

Louis Piazza défend d'ailleurs les enfants et les proches des défunts. Il dénonce un scandale protégé par le tabou de la mort : "si on retrouve de belles prothèses dentaires, ça peut monter à 300, 400, 500 euros. Lorsqu'on sait qu'une crémation pure coûte entre 500 et 600 euro, les ayants droit pourraient payer pratiquement 50% de la crémation par les métaux. Or, les crématoriums font payer la totalité, mais empochent par derrière une somme d'argent qui ne leur est pas destinée et qui doit être rendue aux familles". Les douanes françaises ont récemment donné raison à l'entreprise de Graveson. Elle se bat désormais contre un projet porté par un sénateur pour permettre aux crématorium de bénéficier de ces sommes dues aux proches des défunts.

Tabou total car les défunts ont une valeur

L'entreprise de Graveson (Bouches-du-Rhône) se bat contre un "tabou total parce que derrière la crémation , il y a encore de la valeur. Or, les crématoriums font payer la totalité du service, mais empochent par derrière une somme d'argent qui ne leur est pas destinée et qui doit être rendue aux familles. Or, derrière, il y a des élus, des élus, des politiques français et même des élus de la République qui protègent ces gens là. Ils demandent aujourd'hui d'avaliser la valorisation afin fait que ces métaux appartiennent aux crématoriums, c'est à dire qu'ils demandent un décret permettant le vol et la spoliation des familles. Nous attendons avec impatience ce décret de manière à pouvoir l'attaquer publiquement".

Louis Piazza dénonce le scandale de la valorisation des implants médicaux après la crémation Copier

Prothèses de hanches ou de genoux récupérés sur des défunts après crémation à Graveson (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Philippe Paupert