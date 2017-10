Une entreprise du Vaucluse envoie du matériel à Saint-Martin, un mois après Irma

L'entreprise Rozenbal, installée à Avignon, et spécialisée dans les produits d'entretien, vient de faire don de 17.000 euros de matériel, partis en bateau vers l'île de Saint-Martin, touchée par l'ouragan Irma, il y a un mois.

Les sinistrés d'Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélémy avaient évidemment d'abord besoin de l'essentiel : de l'eau potable, et de la nourriture. Mais un mois après le passage de l'ouragan, il y a désormais d'autres besoins. Et c'est au nettoyage de l'île que l'entreprise Rozenbal, basée à Avignon, compte apporter à sa participation.

Apporter sa pierre à l'édifice

"Nous on arrive dans un second temps, explique Michel Cozolino, le directeur de Rozenbal France. On envoie des manches, des raclettes, des seaux, des gants", bref, tout ce qu'il faut pour nettoyer les maisons encore debout, et plus largement cette île détruite à plus de 90%. Une initiative à l'appel d'un des clients de la société Rozenbal.

Au total, ce sont sept grandes palettes de matériel qui sont parties vers le port du Havre. "En valeur marchande, ça représente 17.000 euros", détaille Michel Cozolino. 17.000 euros de marchandises données, ce n'est tout de même pas rien ?

Face à l'ampleur de la catastrophe, le chef d'entreprise estime qu'on ne peut pas lésiner sur les moyens : "Avec tout ce que l'on a vu comme images, c'était important pour nous de faire ce geste, pour leur montrer que la métropole ne les oublie pas".

Le bateau avec la cargaison est parti du port du Havre en fin de semaine, à destination de Saint-Martin.