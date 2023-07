Une entreprise landaise va fabriquer les 1 500 nouvelles chaises de la cathédrale Notre-Dame de Paris

C'est un chaisier landais qui va fabriquer les 1 500 nouvelles chaises de la nef de Notre-Dame de Paris. L'entreprise familiale Bosc , 15 salariés, créée en 1964 et basée à Hagetmau, ancien fief de la production de meubles dans les Landes, a été sélectionnée. Avec la designer bretonne Ionna Vautrin, en novembre, ils ont répondu à l'appel d'offre du diocèse de Paris. En juin, ils ont appris qu'ils avaient été sélectionnés.

Une grande fierté et une reconnaissance de leur savoir-faire

"Quand on s'est lancé dans l'aventure, il y avait d'autres entreprises et designers en face de nous, des poids lourds dans ce milieu. On est très heureux", raconte Sylvain Bastiat, fils du gérant et responsable commercial. En effet, ils faisaient face à cinq autres candidats lors de l'appel d'offre.

La marque Bosc, créée par la famille Bastiat, est une entreprise familiale de 15 salariés - mito.eus

"C'est un grand honneur de participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. C'est aussi une immense fierté que notre savoir-faire et celui de nos 15 salariés soit mis en valeur dans un des monuments les plus important et les plus visité de Paris... Que le savoir-faire de notre entreprise et celui d'Hagetmau se retrouvent durablement dans Notre-Dame, où près de 15 millions de visiteurs passent chaque année", ajoute Sylvain Bastiat.

Des chaises modernes et discrètes

Ce sont des chaises faites en chêne massif du centre de la France. Elles ont été créées spécifiquement pour Notre-Dame. Sylvain Bastiat décrit la pièce comme "pas imposante. Son design laisse la place au mobilier liturgique, à l'architecture de Notre-Dame de Paris. Elle est relativement basse pour que l'on puisse prier à genoux derrière, poser ses coudes. Cette chaise est faite de barreaux, ca respire et ca permet de voir l'architecture et tout le mobilier liturgique de Notre-Dame." C'est aussi ce qui a plu à l'archevêque de Paris lors de son choix.

Cette chaise a été créée spécifiquement pour Notre-Dame de Paris, elle ne sera plus éditée après - Diocèse de Paris

"On est vraiment dans une chaise atypique, c'est un style que l'on ne retrouvera pas dans d'autres églises de France. Telle qu'elle a été designée par Ionna Vautrin, elle est à la fois discrète et à la hauteur de ce qu'est Notre-Dame et la création française", ajoute le responsable commercial de l'entreprise.

L'entreprise est encore dans une phase contractuelle avec le diocèse de Paris et ne souhaite pas communique pas le prix de la commande. Pour fabriquer ces 1.500 chaises, l'entreprise prévoit un an à partir d'octobre. La livraison est prévue pour fin 2024, au moment de l'inauguration de Notre-Dame.