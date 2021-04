Une entreprise montpelliéraine expérimente le congé menstruel en cas de règles douloureuses

La coopérative montpelliéraine La Collective expérimente le congé menstruel pour ses salariés depuis le mois de janvier. Il donne le droit pour chaque femme qui a des règles douloureuses de ne pas se rendre au travail pendant une journée. Un congé rémunéré sans qu'il soit besoin de certificat médical. La collective revendique une première en France. La Collective réalise notamment des collectes sur la voie publique pour les associations comme Médecin du monde, Agir contre la faim ou Aides.

une journée de congé payé en cas de règles douloureuses

Pauline salariée depuis septembre est une des premières a avoir posé un congé menstruel de 24 heures, "comme on travaille dans la rue, il faut être de bonne humeur et quand on souffre c'est plus compliqué. avant je posais une journée de congé". C'est un congé qui se rajoute aux autres, il est ouvert aux CDD comme aux CDI et intégralement payé. En cas de règles gênantes, chaque femme peut poser un jour de congé de manière immédiate, "si le matin ça ne va pas, ou à n'importe quel moment de la journée, il suffit d'en informer notre supérieur" explique Jessica, c'est elle qui a fait la proposition à l'entreprise. Il n'y a pas besoin de passer par un médecin.

Le gérant de l'entreprise fait le choix de la confiance

Au mois de mars, sur dix-sept femmes au travail, cinq ont bénéficié du congé menstruel de 24 heures. Dimitri Lamoureux, le gérant de la scoop a pleinement confiance en ses salariés, "on est convaincu que les salariées sont très responsables quant au sens de ce congé. Les salariées qui se sentent bien quelque part sont encore plus efficaces au sein de leur travail".

L'expérimentation a commencé au mois de janvier et durera un an. Elle avait été votée à la quasi unanimité des salariés.