Une entreprise veut recruter à Marseille des concierges de nuit contre les touristes trop bruyants

Une start-up espagnole annonce qu'elle va former à Marseille une brigade du silence contre les nuisances des locataires d'Airbnb. Ces médiateurs seront chargés d'intervenir en 30 minutes quand des touristes feront trop de bruit.

Comme à Barcelone et à Paris, les logements loués en Airbnb à Marseille pourront bientôt être moins bruyants pour les habitants. L'entreprise Roomonitor commercialise un boitier capable de mesurer en temps réel le niveau sonore. En cas de dépassement du seuil d'alerte, le propriétaire ou l'agence reçoit un message.

"Si un appel aux locataires ne permet pas de faire revenir le calme, on peut aller plus loin, explique Marine Cornu, responsable de Roomonitor dans le sud de la France. Nous ferons intervenir en moins de 30 minutes notre brigade du silence. Cette conciergerie de nuit permettra de discuter avec les locataires et leur rappeler les règles".

Cette entreprise espagnole va recruter plusieurs personnes à Marseille pour former sa nouvelle équipe. "Le profil idéal c'est quelqu'un qui est à la fois efficace et diplomate, précise Marine Cornu. Il faut pouvoir affronter toutes sortes de situations et les régler rapidement ".