Une épicerie sociale pour les jeunes avignonnais dans la précarité

La précarité des jeunes gens incite les associations à créer des épiceries qui leur sont spécifiquement réservée. C'est le cas à Avignon ou l'inter’asso de l'université et l'ordre de Malte-France se sont associés pour organiser une distribution alimentaire chaque début de semaine.

Chaque lundi la banque alimentaire livre 3 à 400 kilos de denrées qui sont distribuées dans la foulée à une quarantaine de jeunes gens certains sont envoyés par la mission locale d'autres sont étudiants mais ils ont tous entre 18 et 25 ans et ont bien besoin de cette aide pour laquelle une participation non obligatoire de 2 € est demandée.

L'ordre de Malte-France travaille à ce projet depuis deux ans

L'ordre de Malte-France aimerait proposer ce service chaque jour de la semaine pas seulement le lundi et mardi car la demande est forte. Les colis sont distribués chaque semaine. On y trouve bien sur des denrées alimentaires mais sont aussi prévus des kits d'hygiène féminine, très importants pour les jeunes femmes qui comme les garçons tirent leurs budgets jusqu'au point de rupture.

La crise COVID n'a rien arrangé

Moins de petits boulots et plus de dépenses inattendues comme les ordis et les comptes wi-fi pour l’enseignement à distance. Un sondage prouve que dans le budget de ces jeunes gens l’alimentation est la dernière des priorités.

Reportage :

Une épicerie sociale pour les jeunes de 18 à 25 ans © Radio France - Jean-Pierre Burlet