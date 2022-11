Une épicière ambulante recrée du lien dans les villages du nord Béarn

Avec son camion vert clair, Mélanie Bistampoey, sillonne près d'une quinzaine de communes du Nord Béarn depuis début septembre. Chaque jour, elle installe son épicerie ambulante, "l'Epicerie de Mel'" dans deux ou trois villages différents. Aux coups de klaxon, les habitants savent qu'il est l'heure de se retrouver sur la place du village. Mélanie s'est lancé comme auto-entrepreneuse. Elle propose un service d'épicerie avec des produit frais. Elle fait aussi des plats cuisinés, et prend les commandes des habitants qui ne peuvent pas se déplacer en ville.

Après avoir longtemps travaillé en Ehpad, elle a voulu créer sa propre activité, toujours en lien avec les personnes âgées. "J'aime ce lien, dit elle. "Il y a beaucoup de villages où il n'y a strictement rien du tout, même pas une boulangerie. J'ai été très bien accueillie dans tous les villages." Quand la météo s'y prête, Mélanie sort devant son camion une petite table et deux chaises et offre le café. "Ils sont contents de se retrouver parce qu'il y a plein de villages où les gens ne se voyaient plus. Du coup, là, c'est le point de rencontre."

Dans certains villages, les clients de Mélanie la tutoient déjà et des amitié se sont liées. A Burosse-Mendousse par exemple, Mélanie explique qu'on l'attend tous les jeudis avec le goûter. "Il y a un petit groupe et une dame fait le goûter pour tout le monde. Il y du gâteau et on boit le café, pendant que les autres font leurs courses. C'est génial ! Je suis heureuse, quand je vois ça. C'est ce que je voulais." explique fièrement Mélanie.