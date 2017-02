Une "épidémie" de burn-out dans les commissariats de Sète et Agde

Après Sète mardi, la quasi totalité des agents de police secours ont cessé le travail ce mercredi à Agde en déposant un arrêt maladie. Ils dénoncent le refus de la direction d'appliquer un nouveau rythme de travail plus compatible avec la vie familiale et dénoncent surmenage et sous-effectifs

Le 17 ne répond plus à Sète et Agde. Dans ces deux commissariats le service police secours fonctionne au ralenti, faute d'effectifs. A Sète, 90% des agents ont déposé mardi un arrêt maladie invoquant dépression ou burn-out, soit une petite de trentaine de policiers. Certains sont arrêtés pour plusieurs semaines. Agde a rejoint le mouvement ce mercredi. Les agents n'ont pas pris leur poste à 13h.

Mouvement de protestation contre le surmenage

Lundi la direction départementale de la police a refusé d'appliquer à ces commissariats la réforme attendue des nouveaux rythmes de travail. "Elle devait nous donner une bouffée d'air et nous permettre de passer plus de temps avec nos familles", témoigne un policier sétois. Ces policiers ne disposent aujourd'hui que d'un week-end libre toutes les 6 semaines. Soit 8 dans l'année. Les nouveaux cycles leur auraient permis de disposer d'un week-end sur deux. "Cette réforme a suscité de grands espoirs. D'où la déception et la frustration" explique Bruno Bartocetti, représentant régional du syndicat Unité SGP Police-FO.

"Ce n'est pas un mouvement de grève. On n'en peut plus..."

Un refus vécu comme une trahison. Le malaise est plus profond, cette décision a été "la goutte d'eau" explique Laurent (prénom d'emprunt), en poste à Sète. "Cela fait des années qu'on est en sous-effectif chronique. On n'est pas écouté. On est démotivés, démoralisés. On demande juste les moyens de faire notre travail. Ce n'est pas un mouvement de grève. On n'en peut plus".

"Demotivés, démoralisés". Laurent, policier à Sète. Sa voix est modifiée

La préfecture ne communique pas officiellement. Mais des sources proches expliquent que ces nouveaux cycles de travail ont été appliqués là où ils pouvaient l'être, là où les effectifs le permettaient. "Il faut être réaliste. On ne peut pas envoyer des équipes dans les quartiers alors qu'elle ne sont au complet. Ce serait mettre les hommes en situation de danger".

"Sur mon arrêt maladie il est écrit: épuisement professionnel"

Argument difficile à entendre pour les personnels. A Sète, Laurent n'est pas allé travailler parce qu'il est à bout. "On est en guerre contre la délinquance pas contre notre hiérarchie" dit-il. "On arrive à une telle saturation... Depuis 2 ans entre les attentats, le plan vigipirate, les mouvements sociaux durs, les rappels sur les congés, les heures supplémentaires pas payées... on est à flux tendu. On n'en peut plus. On demande juste de meilleures conditions. Et on se sent abandonnés."

"Sur mon arrêt maladie il est écrit épuisement professionnel". Laurent

Le commissariat de Montpellier a du envoyer des renforts à Sète pour assurer un service minimum. Les syndicats ne cachent pas que le mouvement pourrait s'étendre, à Béziers sans doute.

