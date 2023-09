Une épidémie de rougeole déclarée dans au moins un collège ardéchois

Il s'agit d'une infection virale très contagieuse. Une épidémie de rougeole s'est déclarée dans la semaine dans au moins un collège du département de l'Ardèche. D'après la préfecture, plusieurs établissements sont touchés. Selon nos informations, le collège où a été détecté l'épidémie se situerait dans l'agglomération valentinoise, côté Ardèche. Toujours selon les informations de France Bleu Drôme Ardèche, les chefs d'établissements publics et privés (écoles, collèges et lycées) de Saint-Péray, Guilherand-Granges et Tournon-sur-Rhône ont été prévenus de l'épidémie.

ⓘ Publicité

Pas de fermeture d'établissement

Plusieurs élèves sont touchés par la maladie. Les familles des établissements concernés ont été informées dès vendredi soir. La préfecture invite les parents à vérifier la vaccination anti-rougeole. Une nouvelle communication sera faite plus largement en début de semaine prochaine sur la conduite à tenir. Aucune fermeture d'établissement n'est pour l'instant envisagée.

Des investigations sont en cours notamment par l'Agence Régionale de Santé pour déterminer la zone exacte de contamination.