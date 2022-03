"Une épidémie en a effacé une autre", déplore la Normande Florence Thune, directrice de Sidaction

"En 2020, on a vraiment eu une baisse du dépistage et des actions de prévention avec le confinement et le fait que les laboratoires étaient pris par les tests Covid", explique la Normande Florence Thune, directrice générale de Sidaction ce vendredi 25 mars. L'association a lancé, ce jour, sa campagne. Elle s'achèvera dimanche.

Moins 22% de tests séropositifs en 2020

Le nombre de dépistage a baissé, il y a eu -22% de découvertes de séropositivé en 2020. "Une épidémie en a effacé une autre, au moins pendant deux ans, affirme-t-elle. Il est essentiel de rattraper ce retard en France et partout dans le monde."

Selon l'ONU, 7,7 millions de décès pourraient être liés au Sida entre 2021 et 2030, dans le monde. "C'est une menace et on est très inquiet lorsque l'on voit tout ce qu'il se passe depuis deux ans et maintenant en Ukraine : c'est l'un des pays le plus touché par le VIH en Europe de l'Est, on craint que le conflit aggrave l'épidémie de Sida", poursuit Florence Thune.

Avec les traitements qui existent aujourd'hui, on peut vivre en étant séropositif. "La science a progressé mais malheureusement les mentalités n'ont pas toujours suivi, complète la directrice générale de Sidaction, on voit que encore 22% des jeunes pensent que l'on peut être contaminé en embrassant une personne séropositive."

Pour faire un don, il faut appeler le 110 ou se rendre sur sidaction.org. Il est aussi possible d'envoyer "DON" par SMS au 92 110 pour donner 5 euros.