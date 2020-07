PHOTOS - Une équipe d'apnéistes explore le mythique bateau "France" au fond du lac d'Annecy

Explorer sans respirer un bateau au fond d'un lac à 42 mètres de profondeur... c'est le défi réalisé par une équipe d'apnéistes ce samedi dans le lac d'Annecy. Ils ont exploré ce qu'il reste du "France", le dernier bateau à vapeur du pays, qui a coulé il y a une cinquantaine d'année au fond du lac.

Pour l'occasion, il y a du beau monde : le vice champion du monde de la discipline, Stéphane Tourreau mais également Kévin Rolland. Le savoyard, champion du monde et médaillé olympique de ski acrobatique, est passionné d'apnée.

Le briefing avant la plongée © Radio France - Luc Chemla

Pour assurer leur sécurité, ces sportifs de haut-niveau ont pu compter sur une équipe de plongeurs du club subaquatique d'Annecy. En effet, la plongée est difficile car il y a peu de visibilité au fond du lac et il peut y faire particulièrement froid.

Il faut environ 10 minutes de bateau sur le lac d'Annecy © Radio France - Luc Chemla

Kévin Rolland avant de plonger © Radio France - Luc Chemla

Après un breafing sur la terre ferme et avoir enfilé leur combinaison, le groupe prend le bateau. Dix minutes plus tard les y voilà. C'est parti ensuite pour environ une heure et demi de baignade. Les apnéistes enchainent les plongées de 2 minutes 30 maximum sous l'eau.

Les apnéistes dans le lac d'Annecy © Radio France - Luc Chemla

L'équipe est également composée de Mathias Lopez, caméraman, qui réalise un film sur cette plongée peu ordinaire.

Le caméraman Mathias Lopez une fois revenu sur le bateau © Radio France - Luc Chemla

Entre la préparation du matériel, le trajet en bateau et la plongée, l'expédition a duré près de 4 heures.