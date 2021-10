Une équipe de chercheurs dijonnais lance une étude sur le comportement alimentaire des utilisateurs de drive

Faire ses achats sur l'appli d'une grande surface et passer chercher ses courses en sortant du boulot : le drive gagne du terrain dans nos vies. A Dijon, des chercheurs du Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation ont lancé une étude sur ces comportements et cherchent des volontaires.

Le drive : une nouvelle habitude de consommation ? Faire ses achats sur une appli d'une grande surface et passer passez chercher les sacs déjà remplis en sortant du boulot, le phénomène représente désormais 25% des achats en grande et moyenne surface selon le Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation à Dijon. Une équipe de chercheur.e.s a donc décidé de s'y intéresser en lançant une étude sur les comportements alimentaires de ces nouveaux utilisateurs.

Le Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation sur le campus de l'université de Bourgogne à Dijon, ce 12 octobre 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Recherche de volontaires

L'équipe composée de cinq chercheur.e.s du CSGA cherche donc des volontaires, majeurs prêts à leur envoyer leur facture de drive. Seul critère requis : avoir acheté au minimum trente produits différents,. Ensuite les participants se prêtent à une série de questions explique Christine Lange, ingénieure de recherche CNRS au Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation. "On leur pose des questions sur les raisons qui leur font acheter tel ou tel produit alimentaire qui se retrouve sur leurs factures. Est-ce que l'aspect nutritionnel, environnemental ou économique peut avoir un impact sur leurs choix alimentaires."

Une première en Bourgogne

Cette étude n'a encore jamais été réalisée, en tout cas ici en Bourgogne et s'il n'y pas encore de date arrêtée pour la publication de ces travaux, les résultats iront au-delà de la seule sphère scientifique espère Sylvie Cordelle, ingénieure d'études au CNRS également impliquée dans cette étude. "Les consommateurs sont à la recherche d'informations transparentes, ils veulent bénéficier des avancées de la recherche et on espère que nos résultats seront publiés auprès des du grand public."

Un nouvel eldorado pour les grandes surfaces

A n'en pas douter les résultats de cette étude devraient intéresser les grandes surfaces elles mêmes car certaines ont misé gros sur ces drive comme l'enseigne Intermarché, premier en nombre de drive en France. A Dijon, celui du magasin avenue Jean Jaurès en possède un depuis 2016. Son chiffre d'affaires est de 2 millions d'euros sur un magasin qui fait 27 millions d'euros. Un chiffre qui a doublé entre 2019 et 2020 précise Carole Thuel la gérante deu magasin, et côté organisation, cela a entrainé quelques changements. "On a dû faire face à un pic de demandes surtout après le premier confinement, et on a recruté, l'équipe du drive est passée de sept personnes à treize aujourd'hui."

Une pratique également scrutée de près par l'UFC Que Choisir

En tout cas avec la crise sanitaire, le drive s'est installé durablement dans le paysage souligne Grégory Caret. Le directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir.Il évoque une année record en 2020 pour le drive, "ça représente 8% en chiffres d'affaires de toute le chiffre d'affaires de la grande distribution, soit une croissance de cette activité de 40%!", du jamais vu poursuit-il. Alors faut-il s'en inquiéter ? Pas forcément précise le directeur de l'Observatoire de la consommation, en tout cas pas sur les dépenses, "avec le drive vous achetez les produits dont vous avez besoin si vous faites une liste alors qu'en magasin on vous fait passer par des rayons par lesquels vous n'avez pas l'habitude de passer. et c'est là où vous allez un peu augmenter le prix de votre panier."

En revanche, pour l'UFC Que Choisir, c'est une erreur de penser qu'on gagne beaucoup de temps avec le drive. Selon une récente étude de l'association, faire ses courses en magasin prend en moyenne (trajet compris) 1h20 contre 1h06 avec le drive soit 14mns de gagné pas plus.

Pour participer à l'étude Consodrive : c'est ici. Sachez que votre participation est indemnisée sous forme d'un bon d'achat dématérialisé de 10 euros

L'étude Consodrive c'est le thème du Dossier + INFO ce mercredi 13 octobre 2021 sur les ondes de France Bleu Bourgogne, à réécouter en podcast.