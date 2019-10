Une équipe de Google à Châteauroux pour sensibliser les familles à la sécurité numérique

Châteauroux, France

Une équipe du géant Google sera présente le 27 novembre prochain à Châteauroux. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre du mois de la cybersécurité. A cette occasion, une tournée nationale pour sensibliser les familles à la sécurité en ligne va être lancée. En effet, Google estime que ses outils de sécurité et confidentialité "sont encore trop peu connus du grand public". Cette tournée commencera le 9 octobre à Clichy-sous-Bois et mènera donc les équipes de Google à Châteauroux à la fin du mois prochain.

Des experts animeront des espaces d'échanges et de démonstration pour les parents. Par ailleurs, l'association e-Enfance présentra "Les Super Héros du Net", un pogramme ludique et pédagogique gratuit "pour sensibiliser les élèves du primaire aux risques d'internet et aux attitudes resposnables à adopter pour naviguer sereinement."