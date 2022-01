La contrôleure générale des prisons s'invite à la maison d'arrêt de Limoges

Ça fait plus de 10 ans que la contrôleure générale des lieux de privation de liberté n'était pas venue au sein de la maison d'arrêt de Limoges. Alertée par des élus haut-viennois et une députée de Paris sur la surpopulation et les conditions de détention, une équipe est sur place depuis ce mardi.

Il y a un peu plus d'un mois des élus locaux et une députée de Paris alertaient sur la surpopulation et la vétusté de la maison d'arrêt de Limoges. Quelques jours plus tard, c'était au tour des surveillants de l'établissement d'en remettre une couche. Voilà maintenant qu'une mission d'inspection indépendante s'y intéresse de près.

La contrôleure générale des lieux de privation de liberté vient d'envoyer une équipe sur place, plus de 10 ans après la dernière mission d'inspection de ce genre. Arrivés ce mardi, ces agents disposent de plusieurs jours pour étudier la maison d'arrêt de Limoges dans ses moindres recoins.

Lors de sa visite, fin novembre, la députée de Paris Lamia el Aaraje avait dénoncé "des conditions indignes" en voyant des détenus parfois entassés par trois dans des cellules de 7 mètres carrés, et avec des matelas au sol pour loger tout le monde. Elle avait aussi souligné les couches de peintures et réparations de fortunes, qui ne suffisent pas à cacher l'état de délabrement de l'établissement.

Des conditions de détention compatibles avec le respect de la dignité humaine et les droits des détenus ?

C'est ce que devra dire cette mission, dont les conclusions ne sont pas attendues avant plusieurs mois. A moins que les contrôleurs ne constatent des atteintes graves, qui nécessiteraient des mesures d'urgence.

Les prisonniers et les surveillants, eux, estiment qu'il est plus que temps d'agir. D'autant que, selon nos informations, un matelas au sol a aussi fait son apparition dans le quartier des femmes le week-end dernier. Du jamais vu depuis au moins 10 ans.

La seule consolation, c'est que la maison d'arrêt de Limoges est pour l'instant épargnée par l'épidémie de Covid 19. Pour les syndicalistes c'est presque un miracle vu la promiscuité en celule et au parloir, auquel les familles accèdent sans présenter de pass sanitaire et et où il est bien difficile de faire respecter les gestes barrières.