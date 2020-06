Une étape de plus vers la création d'un PNR Sud Berry

C'est un projet de longue date : fédérer le pays du Berry-Saint-Amandois et celui de la Châtre en Berry au sein d'un nouveau parc naturel régional, le PNR Sud Berry.

Le projet avance : mi-mai, Michelle Rivet, la vice présidente de la région Centre-Val-de-Loire, par ailleurs maire de Marçais dans le Cher, a fait approuver les conclusions d'une étude qui valide l'opportunité de la création de ce second PNR en Berry, à quelques km de celui de la Brenne.

Ce PNR réunirait 133 communes : "La principale cohérence résulte de la présence du bocage et de l'activité d'élevage sur ces communes. Mais au delà, il y a tout l'aspect historique du site et le patrimoine bâti de la région" s'enthousiasme Michelle Rivet.

La création de ce PNR permettrait d'offrir davantage de visibilité à ce territoire : "Pour les communes, les acteurs économiques, les habitants, c'est un vrai atout et une belle opportunité. C'est à la fois une reconnaissance des richesses du territoire et une valorisation de ces richesses. C'est une carte de visite pour le territoire et cela va permettre de devenir un acteur touristique majeur. Et cela donnera des moyens supplémentaires pour animer le territoire" liste l'élue.

Pour autant, rien n'est encore gagné : il faut maintenant attendre l'avis du préfet de la Région qui a six mois pour se positionner. Puis des experts doivent venir étudier sur place la cohérence du projet. Enfin, il devra être présenté à la fédération des parcs naturels régionaux pour une validation éventuelle. Le processus peut prendre cinq à six ans.