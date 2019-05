Une étiquette sur la viande de poulet pour noter le bien-être animal

Gergueil, France

Une bourguignonne a participé à la création d'une nouvelle étiquette sur la viande. L'étiquette donne le niveau de bien-être animal de A (niveau supérieur) à D (standard). L'initiative est unique en France. Elle répond au besoin de transparence des consommateurs et des enseignes.

Transparence et mise à mort respectueuse

230 critères sont contrôlés. Des dizaines de milliers de barquettes de poulets portent déjà cette étiquette. A Gergueil, Aurelia Warin a créé Bankiva, une agence spécialisée dans le contrôle du bien être animal, de la naissance à l'abattoir. Elle est partenaire du groupe Casino et des associations de défense du bien-être animal pour poser cette nouvelle étiquette sur la viande de poulet dans les magasins Géant, Casino ou Spar. Aurélia Warin explique que les consommateurs demandent davantage de transparence sur l'élevage : "sur la viande de poulet vendue chez Casino ou Géant, demain sur les poulets de Loué, aprés-demain sur la viande de porc, le lait, les oeufs. La note indique les conditions de vie de l'animal mais aussi s'il a été mis à mort dans des conditions respectueuses".

Pas de hausse des prix mais 230 contrôles des animaux

Aurélia Warin explique que le prix de la viande ne changera pas à cause de cette étiquette bien-être animal. La notation est objective. Le coût de l'audit est minime. Il porté par les distributeurs, "pas par les producteurs ni par les abatteurs". L'éthologue de Gergueil insiste sur la rigueur des critères : "on va même regarder la potabilité de l'eau. Les animaux doivent tous avoir accès à de l'eau en permanence. Nous regardons l'espace à l’extérieur, la façon dont l’espace extérieur est aménagé avec des arbres et des arbustes : c'est très important pour les poulets de chair. Tout ce qui va avoir un impact sur la qualité de vie de l'animal et sa mise à mort est contrôlé".

Cette étiquette pourrait être bientôt collée sur les poulets de Loué élevés en Côte-d'Or. Des producteurs en ont fait la demande. Une démarche est aussi engagés avec des abattoirs de Côte-d'Or.