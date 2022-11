Une étude Atmosud pourrait permettre la suppression du péage Saint Isidore à Nice

Atmosud, organisme agréé et indépendant, rend public une étude qui démontre l'impact d'une infrastructure niçoise sur la qualité de l'air, il s'agit du péage Saint Isidore. Les résultats de cette étude soulèvent un problème de santé publique. Cette étude prouverait que ce péage pose de gros problèmes de pollution.

L'étude démontre que ce péage, en entrée de ville, en face du stade de l'Allianz Riviera, dans le quartier Saint Isidore, tout prés du Leclerc, provoque des rejets de particules fines. En effet il se situe, dans une pente entre Monaco et Nice. Les très nombreux véhicules qui l'empruntent au quotidien sont obligés de freiner et de s'arrêter à ce péage. Il génère chaque jour 34 tonnes de CO2 émis, soit 12 400 tonnes par an. Ce péage ne serait pas indispensable car il se trouve entre deux autres péages, celui de la Turbie et celui d'Antibes sur l'A8.

Les résultats de l'étude d'Atmosud

Selon les modélisations d’Atmosud , supprimer le péage Saint-Isidore permettrait d'améliorer la qualité de l'air de 80.000 habitants du centre-ville. Dans une zone d'un km autour de Saint Isidore, ce serait 42% d'émissions en moins dans le sens France - Italie et 69% de moins dans le sens Italie - France.

Christian Estrosi explique pourquoi il ne veut plus de ce péage

Le maire de Nice s'interroge : "En cette période tendue pour le pouvoir d'achat, faut-il laisser 3 péages sur 20 kilomètres ? Pour l'instant nous n'avons pas été écoutés, mais nous allons marteler tous les jours les chiffres de la pollution de ce péage, je me tourne vers l'Etat et le gouvernement nous ne voulons pas attendre la fin de la concession avec Escota en 2032 pour pouvoir agir."

Les tarifs sur l'autoroute ne devraient pas changer, puisque les deux péages qui entourent celui de Saint Isidore pourraient augmenter.