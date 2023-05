Une étude pour trouver où s'abritent les moustiques tigres lancée à Murviel-lès-Montpellier

La chasse aux moustiques tigres est lancée dans la métropole de Montpellier, dans la commune de Murviel-lès-Montpellier. Un projet de recherche est lancé pour deux ans par l'entreprise privée Altopictus (spécialiste des moustiques tigres), l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier et la start-up montpelliéraine Terratis (initiatrice de la Technique de l'Insecte Stérile).

ⓘ Publicité

Une dizaine de personnes seront sur place de mai à novembre, période de prolifération de l'insecte. On sait les repérer quand ils nous piquent. On sait où les femelles pondent leurs oeufs, dans l'eau. Là, le but de l'expérimentation est de trouver où les femelles adultes s'abritent pour se reposer, là où elles sont le reste du temps.

Chercher dans les buissons et la végétation

L'équipe dédiée au projet va principalement chercher dans la végétation, dans les buissons, sous les tas de bois. Dans l'espace public et dans le jardin des riverains. "On va aller échantillonner à coup de filet à papillons, à coup d'aspirateur. On secoue la végétation pour les déranger et on va aspirer ce qui s'envole. On va aussi recouvrir certaines parties par des moustiquaires pour échantillonner au mieux et le plus exhaustivement possible les populations de moustiques." explique Frédéric Simard, directeur de recherche à l'IRD (Institut de recherche pour le développement) à Montpellier.

Une fois que les chercheurs auront repéré où se reposent les moustiques tigres, il sera plus facile de les éliminer développe Frédéric Simard. "La lutte contre le moustique tigre se fait de deux manières. Par l'utilisation d'insecticides, quand il y a un risque de transmission de virus. Dans ce cas, on va chercher à détruire les femelles âgées qui sont susceptibles d'héberger le virus. Savoir où elles vont se reposer nous permettra de bien cibler ces interventions à coup d'insecticide et de pas traiter la végétation au sens large. Et puis il y a aussi la lutte par insectes stériles. Quand on lâche des mâles stériles dans l'environnement, la cible ce sont les femelles vierges. On va essayer de décrire également leur habitat et de s'assurer que les mâles stériles seront capables de trouver ces femelles."

Une réunion publique a lieu jeudi à 18h30 à la mairie de Murviel-lès-Montpellier pour expliquer le projet aux riverains.