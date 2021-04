Une étudiante de Tours décroche une alternance grâce à son CV original inspiré d'une série Netflix

Grâce à son CV original inspiré de la série Netflix "Orange is the new black", une jeune étudiante tourangelle a trouvé son alternance. Sa publication sur le réseau LinkedIn a été vue plus de 2 millions de fois et elle a reçu plus d'une centaine d'offres pour l'embaucher.

Le CV façon "Orange is the new black" d'Athénaïs Andreau a été vu plus de 2 millions de fois sur Linkedin.

De quoi avoir l'embarras du choix. Grâce à un CV inspiré d'une série Netflix, Athénaïs Andreau a reçu "plus d'une centaine d'offres" correspondant à sa recherche de contrat en alternance. Cette étudiante tourangelle, originaire de Marigny-Marmande dans le Sud-Touraine, cherchait une alternance dans la communication ou la publicité, condition à son entrée à l'Ecole supérieure de la publicité à Paris la rentrée prochaine.

Chaque année, la période mars-avril marque le démarrage des grosses recherches de stages et d'alternances et la galère pour de nombreux étudiants français obligés de publier leurs candidatures sur tous les réseaux. Comme l'an dernier, les étudiants doivent faire face à des entreprises réticentes à l'idée de les intégrer, plus que d'habitude, en ces temps de Covid marquées par le renforcement du télétravail. Il faut alors parfois faire preuve d'inventivité pour se démarquer.

CV inspiré de la série Netflix "Orange is the new black"

Il y a trois semaines, cette étudiante de 20 ans poste son CV créatif sur le réseau social professionnel LinkedIn pour trouver son alternance. Elle titre "j'ai besoin de vous pour sortir de prison" et se met en scène avec une tenue orange de prisonnière à la recherche de l'entreprise "qui paiera sa caution". Une référence à la série "Orange is the new black". Une série Netflix à succès qui retrace le quotidien de femmes dans le milieu carcéral américain. Cette étudiante en Infocom (information et communication numérique) à l'IUT de Tours reçoit dès le premier jour des dizaines de sollicitations, sans que cela ne s'arrête.

Carton sur les réseaux sociaux

"J'ai choisi le orange parce que je trouve que c'est une couleur percutante et je me suis dit que ça attirerait l'oeil en première page" avance l'étudiante. Elle ne croyait pas si bien dire. Sa publication sur LinkedIn totalise plus 2 millions de vues et 60.000 "j'aime". Elle a aussi publié une vidéo sur Tiktok (+200.000 vues) pour montrer toutes les étapes de son travail "j'ai acheté la tenue, fait un shooting photo, créer les textes, fait la mise en page sur Photoshop, c'était important pour moi de montrer que derrière une publication de la sorte, il y a un gros travail en amont" explique la jeune femme.

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Une centaine d'offres d'alternance

Elle a eu tellement de sollicitations qu'elle a pu avoir l'embarras du choix pour son alternance. "J'ai reçu plus d'une centaine d'offres, parfois des offres où on me voulait directement, sinon des offres où il fallait que je passe un entretien. J'ai essayé de faire un maximum d'entretiens en deux semaines. C'était compliqué puisque j'avais aussi les cours à côté, puis j'ai eu un coup de coeur".

Un tableau Excel nécessaire pour trier

Tellement d'offrandes qu'elle avait commencé à réaliser un tableau Excel pour répertorier toutes les offres d'alternance qu'on lui proposait "ça s'est avéré être super long, dans le tableau j'ai répertorié au minimum cent offres mais j'en ai eu d'autres et j'en ai encore actuellement. C'est pour ça que j'ai dit une centaine. Je reçois des offres par téléphone, sur mon répondeur, par mail, sur LinkedIn et même sur Instagram, donc c'est compliqué de tout compter" s'amuse la tourangelle qui ne sait plus où donner de la tête.

Dans cet univers là, il faut réussir à se démarquer à travers son CV - Athénaïs Andreau, étudiante en Infocom.

Dans le même temps, l'étudiante tient à répondre aux détracteurs de Twitter qui fustigent les "CV farfelus", CV qui pousseraient les recruteurs à ne se baser que sur l'inventivité du format pour recruter les candidats. "Mes vraies compétences, on les voit à travers mon CV. Il est vraiment destiné à des recruteurs dans la publicité ou dans la communication. Dans cet univers là, pour moi, il faut réussir à se démarquer à travers son CV. C'est primordial surtout que c'est quand même un secteur assez concurrentiel et c'est encore plus compliqué en ce moment avec la situation sanitaire".

Au bout, l'alternance idéale

Athénais Andreau fera son alternance chez Malucette, une marque parisienne de tangas menstruels, écoresponsables et durables. "Je voulais absolument que ça soit une entreprise où je me sens bien, qu'on ait les mêmes valeurs et où je puisse absolument pouvoir être créative, pouvoir avoir zéro limite au niveau de ma créativité. Ils sont à fond pour que pour que je leur donne toutes mes idées. J'ai très, très hâte. J'ai vraiment trouvé l'alternance idéale" se réjouit la future néo-parisienne.

Son entreprise attend patiemment que l’“ex-détenue” de LinkedIn s'échappe du pénitencier tourangeau pour les rejoindre en juillet, afin de proposer ses idées créatives.