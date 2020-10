Une étudiante fait témoigner des victimes d'agressions et de viol à Nantes

Une jeune nantaise, étudiante en cinéma, vient de faire un petit film de trois minutes dans lequel elle compile les témoignages de 16 victimes d'agressions et de viols, à Nantes. Elle s'appelle Lisa Spanevello et sa vidéo a déjà été vue près de 450.000 fois sur le réseau social Instagram.

Face à sa caméra, des jeunes femmes et des jeunes hommes racontent ce qu'ils ont subi : "Je sortais du tram, à Haluchère, pour aller chez moi. Une voiture s'est arrêtée près de moi et l'homme a essayer de me faire rentrer à l'intérieur", raconte une première victime. "J'étais avec une copine à Commerce, on se baladait tranquillement et je me suis fait saisir à la gorge et immobiliser", poursuit une autre jeune femme. Parmi les victimes, il y a aussi de jeunes hommes : "J'étais à la médiathèque en train de réviser mon bac. Un homme est passé et à commencer à balancer des propos homophobes. Et il a promis de repasser plus tard pour me passer à tabac avec ses amis".

Avant de réaliser son film, Lisa avait lancé un appel sur les réseaux sociaux. Elle a en tout recueilli près de 200 témoignages par écrit.