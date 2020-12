Une étudiante mosellane récolte 340 kilos de chaussures en faveur des plus démunis

"Je m'étais dit : si j'arrive à remplir le carton à l'entrée du magasin, ce serait déjà bien", Céline Urbanek, une étudiante mosellane de 22 ans ne s'attendait pas à ce que son initiative solidaire rencontre pareil succès. Son idée ? Collecter des chaussures pour en faire bénéficier les plus démunis.

Finir l'année 2020 sur une bonne note

L'idée a germé il y a quelques mois, Céline voulait que cette année assez morose à cause de la crise sanitaire "s'achève sur une bonne note". Elle se rend alors dans une boutique Emmaüs et remarque "il y avait des paires de chaussures, mais pas beaucoup".

L'histoire familiale fait le reste. En effet, ses parents tiennent une cordonnerie orthopédique à L'Hôpital, "il fallait que le projet tourne autour des chaussures, des pieds, sinon ça n'avait pas de sens", explique-t-elle.

Une collecte très suivie

Céline lance sa collecte le 1er novembre, d'abord dans le magasin de ses parents, en informant les clients, puis le message se transmet sur les réseaux sociaux et par voie de presse. Au total, c'est pas moins de 340 kilos de chaussures qui lui parviennent, "c'est énorme, tout le monde s'est mobilisé", sourit Céline.

Céline a stocké les 340 kilos de chaussures dans le garae du magasin de ses parents © Radio France - Elodie Rabelle

Et il y en a pour tous les goûts et toutes les tailles, "on a reçu des baskets, des chaussures de villes, des escarpins, des chaussons et un père de famille nous a ramené toutes les chaussures de sa petite-fille qui ne lui vont plus", énumère l'étudiante. Toutes les chaussures sont quasi-neuves, ou en très bon état.

Stockées pour le moment dans le garage du magasin, les chaussures seront remises à l'antenne Emmaüs de Forbach, ce mardi 29 décembre.