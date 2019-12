Une eurodéputée LREM de la Mayenne en Chine pour observer le développement de l'intelligence artificielle

Valérie Hayer, eurodéputée de la Mayenne, ira en Chine début janvier. So but : observer comment les Chinois utilisent et réglementent l'intelligence artificielle au quotidien. Cette technologie, qui pose de nombreuses questions éthiques, prendra de plus en plus d'importance dans l'Union européenne.