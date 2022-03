Une ex-capitaine de l'équipe nationale ukrainienne accueillie en Dordogne par la "famille rugby"

Le CA Périgueux accueille depuis cette semaine une ancienne internationale de rugby ukrainienne qui a fui sa ville d'Odessa à cause de la guerre avec son fils et sa soeur. Elle avait noué des liens avec le club, lorsque des formateurs du CAP sont partis en Ukraine intervenir auprès de jeunes.

"Le rugby, c'est une famille, j'y crois vraiment", dit Olga Surkova, la larme à l'oeil dans son jogging de l'équipe nationale ukrainienne. L'ancienne joueuse internationale de 34 ans, un temps capitaine de l'équipe ukrainienne, a trouvé refuge à Périgueux depuis le début de la semaine. Elle a fui le port d'Odessa, de plus en plus menacé par l'armée russe, pour partir en France avec son fils de cinq ans. Et les premiers à qui elle a pensé pour l'aider une fois passée la frontière avec la Roumanie, ce sont des rugbymen du CAP.

Des stages en Ukraine qui ont créé des liens

Plusieurs formateurs du club sont partis l'an dernier en Ukraine, pour intervenir auprès des jeunes du sud du pays avec Olga Surkova. Le CAP avait également accueilli 150 jeunes ukrainiens en 2020, juste avant le premier confinement pour un stage de rugby. Depuis, ils étaient restés en contact. "On lui a envoyé des messages dès que la guerre a commencé, mais on n'a pas eu de nouvelles pendant onze jours", raconte Thomas Vergnaud, du pole développement du club.

Le lien a été très fort de suite, le ballon de toutes façons est universel, peu importe le langage

C'est lui qui est allé la chercher à la sortie de l'avion, d'où elle arrivait de Roumanie dimanche soir : "Je l'accueille chez moi depuis. Le lien a été très fort de suite, le ballon de toutes façons est universel, peu importe le langage, en plus, on joue tous les deux le même poste !"

Un appel au don auprès des supporters

La fille de Thomas Vergnaud et le fils d'Olga ont presque le même âge, ils jouent déjà ensemble au rugby. Le club espère garder l'ex-internationale en lui confiant une mission auprès des jeunes, quand elle aura reçu un titre de séjour. Le CAP va également lancer un appel au don, pour aider Olga Surkova, arrivée en France avec son fils, sa soeur, et les enfants de celle-ci. Mais la jeune femme ne compte pas rester en France. Dès qu'elle pourra, elle reviendra en Ukraine où son frère et son mari, rugbyman lui aussi, est resté pour combattre contre l'armée russe.