Une expédition en montagne pour des résidents du service de gériatrie de l’hôpital de Pau

C'est un défi un peu fou que s'est lancé le service de gériatrie de l’hôpital de Pau. Emmener huit résidents en vacances à la montagne pendant cinq jours.

Dans le jardin du centre de gériatrie ce samedi après-midi c'est le branle-bas de combat : deux camping-cars remplis à ras bord, et deux grand camions pour amener les résidents jusqu'aux pieds des montagnes sont prêts à partir pour cinq jours de vacances un peu spéciales.

Cinq jours pour s'échapper

Les vacanciers du jour sont un peu particuliers. Ils ont en moyenne 80 ans, sont en fauteuil roulant, la plupart sont handicapés, et tous sont en soin continu au centre Jean Vignalou, le centre de gériatrie de l’hôpital de Pau. La montagne, ils l'ont connue toute leur vie mais ils n'y sont pas retournés depuis des années. Le but de ce projet c'est donc de les amener en pleine nature, de les sortir de la routine du centre, de leur chambre où ils resteront sans doute jusqu'à la fin de leur vie. Cinq jours donc pour s'échapper, avec au programme notamment le cirque de Gavarnie et le pic du midi de Bigorre.

Pour eux c'est un challenge aussi, certainement leur dernier grand projet » Florence Pinsard, cadre de santé

Un projet un peu fou

Cela fait deux ans que l'équipe prépare ce projet compliqué. Il faut amener à la fois tout ce qu'il faut pour un camping classique, et aussi transporter l’hôpital: les médecins, les médicaments, les fauteuils roulants et tout le matériel médical. Beaucoup d'organisation et de l'argent: 8 000 euros financés à moitié par la mairie de Pau. Le reste vient d'associations, d'un crowdfunding lancé sur internet, et de ventes et de tombola organisés depuis deux ans. Florence Pinsard est très émue à quelques minutes du départ.Elle est cadre de santé, à l'origine du projet. Un résident, Raymond vient de lui dire qu'il était heureux, cela faisait des semaines qu'il avait perdu le sourire.

Reportage juste avant le grand départ