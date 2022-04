Une expérience immersive à Montpellier pour simuler les troubles de l'autisme

À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une expérience immersive avait lieu ce samedi à l'Odysseum de Montpellier. Des équipements sonores, visuels, olfactifs et gustatifs, pour mettre tous nos sens en alerte, et mieux comprendre la réalité des troubles autistiques.

Une expérience immersive pour se mettre dans la peau d'un autiste. Opération proposée ce samedi à l'Odysseum de Montpellier, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'objectif : affoler tous les sens d'un coup. L'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe, pour simuler les troubles sensoriels. Une idée de l'association 'l'invisible visible", créée par la maman d'un jeune autiste.

Immersion en nos troubles

Les personnes qui tentent l'expérience n'en mènent pas large : lunettes déformantes sur les yeux, les pieds sur une planche qui bouge, un bâton d'encens près du nez, une cuillère de moutarde ou de harissa dans la bouche et de la musique à fond dans les oreilles. On dirait une méthode de torture. C'est Cathy Cassisa qui en a eu l'idée. "Je vais surcharger tous les sens de la personne et lui parler, et on va voir ce qu'elle va ressentir", raconte-t-elle.

Les lunettes déformantes sont particulièrement handicapantes © Radio France - Nicolas Joly

Le but de cette maman d'un jeune autiste est de permettre aux passants de se mettre littéralement à la place de son fils. "Il a des hypo et des hyper sensibilités. C'est comme si je vous mettais un feu d'artifice à côté de votre oreille. Vous ne pourrez pas vous concentrer", décrit-elle. Il s'agit de casser les stéréotypes et de permettre à tous de mieux comprendre le fardeau que peuvent représenter les troubles de l'autisme pour les personnes qui les subissent. "Si on comprend, qu'on essaie de les soulager et que l'on adopte les bons comportements, ils peuvent vivre comme les autres", affirme Cathy Cassisa.

Notre journaliste a testé l'expérience Copier

Changer de regard sur l'autisme

Lucie, étudiante qui veut devenir éducatrice spécialisée, s'installe. Elle a un peu de mal à saisir la cuillère de moutarde qui lui est tendue, et prend son temps pour répondre aux questions. Sa camarade, Blandine, s'en sort plutôt bien, mais "ça va mieux" quand ça s'arrête. "On se rend vraiment compte de ce que les enfants ou adultes autistes peuvent vivre quand il y a du bruit dans un supermarché ou ailleurs".

Sur les stands, de nombreux objets pour stimuler nos sens © Radio France - Nicolas Joly

Initiative saluée par Rachel, autiste elle même, qui préside l'association "l'avenir des possibles". Cette structure regroupe des adultes autistes qui veulent faire changer le regard sur ces troubles. "La méconnaissance des gens est parfois hyper violente pour nous", dit-elle. "Mieux on connaît la différence, mieux on l'accepte. C'est ça l'inclusion : que chacun puisse comprendre l'autre", estime-t-elle.