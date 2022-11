Une expo nantaise pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

"T'étais habillée comment ?", c'est le nom d'une expo montée par l'asso nantaise Question Confiance. Une expo où les tenues de 6 victimes nantaises d'agressions par des hommes sont montrées. Avec ce message : la tenue n'explique pas, n'est pour rien dans l'agression, le viol.

A la veille du 25 novembre, jour de sensibilisation aux violences faites aux femmes, cette expo a été vue par quelque 130 lycéens en préfecture. Elle sera installée ensuite dans certains services de l'Etat à destination des agents.

Des violences qui augmentent en Loire-Atlantique

Selon les données communiquées par la préfecture et se référant aux faits signalés aux forces de l'ordre, en Loire-Atlantique, en 2020, il y a eu 2.459 violences conjugales (dans 88% des cas la femme est victime) et 107 violences sexuelles au sein du couple (97% de femmes victimes). En 2021, c'était 2.577 faits de violences conjugales et 129 faits de violences sexuelles au sein du couple. Concernant, les homicides de couple, il y en a eu trois en 2020 dont un avec un homme victime et un fait, une femme victime, en 2021.