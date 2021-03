PHOTOS - Une exposition de SOS Méditerranée pour témoigner du drame des naufrages à répétition en mer

L'association SOS Méditerranée présente une grande exposition itinérante pour sensibiliser le public au drame des naufrages à répétition en mer Méditerranée. Quinze clichés pris par des reporters-photographes embarqués à bord de l'Aquarius puis de l'Ocean Viking, les deux navires utilisés par l'association depuis 2016.

Des visages d'hommes, femmes et enfants "qui portent la terreur, la peur et l'angoisse, selon Jean-Pierre Lacan, administrateur de l'association, mais aussi l'espoir et la joie lorsqu'ils sont secourus". L'objectif est d'humaniser les chiffres terrifiants des naufrages en mer Méditerranée.

Selon l'association, 300 personnes sont mortes en mer depuis le début de l'année, 1300 l'année dernière, 20.000 depuis 2014, et ce ne sont que des estimations. Les photos sont tirées en très grand format, 2 mètres sur 1,20 mètre, recto verso et exposées au lycée de la mer à Sète pour commencer avant d'être installée dans d'autres établissements scolaires puis dans des lieux plus ouverts au public, lorsque la situation sanitaire le permettra.

Elle se rendra à Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Alès, Auch, Albi, Montpellier, Foix, Perpignan, Argelès, Nailloux et Rodez entre autres et donnera lieu à des actions pédagogiques auprès des scolaires jusqu'en mars 2022.

L'objectif est d’informer et de sensibiliser le public et de créer un lien entre les citoyens de la région avec la communauté maritime.

L'association SOS Méditerranée a sauvé 796 personnes depuis le 11 janvier 2021, jour où elle a pu reprendre la mer après avoir été bloquée cinq mois par l'Italie. 33.391 personnes ont été secourues par SOS Méditerranée depuis sa création.

Parmi les photographes, Patrick Bar, Narciso Contreras, Susanne Friedel, Anthony Jean, Hara Kaminara, Kenny Karpov, Yann Levy, Kevin McElvaney, Isabelle Serro, Laurin Schmid, Maud Veith.

Photos prises à bord des deux navires de SOS Méditerranée depuis 2016 - SOS Méditerranée