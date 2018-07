Bordeaux, France

Jusqu'au 16 juillet prochain, la Halle des Chartrons de Bordeaux accueille une exposition sur "l'autre réalité" de la corrida. La FLAC (Fédération des luttes pour l'abolition de la corrida) a inauguré cet événement mardi soir, où près d'une centaine de visiteurs se sont rendus. L'idée est venue du président de la FLAC, Thierry Hély, qui s'était rendu à une exposition sur la tauromachie où il en est ressorti choqué. "Cette exposition itinérante se trouvait à l'époque à Béziers (Hérault). J'ai constaté là-bas des photos extrêmement violentes de taureaux ensanglantés, qui étaient à hauteur d'enfant ! On a donc demandé à la mairie de faire le nécessaire pour prévenir les familles et mettre des affichettes d'avertissement. Ce qu'ils ont fait, même si les taurins ne s'attendaient pas à ça".

"Ne pas vouloir stigmatiser les amateurs de corridas"

Lors du passage de l'exposition à Bordeaux, Thierry Hély s'est également assuré de la pause de ces affichettes auprès de la mairie. C'est après cela qu'est venue l'idée de l'exposition de la FLAC : "Depuis un demi-siècle, _la corrida est présentée de façon esthétisée et romantisée avec le folklore culturel_. Tout cela pour cacher la cruauté de la corrida et ne pas choquer l'opinion publique". Le président de la FLAC rajoute néanmoins "ne pas vouloir stigmatiser ou injurié les amateurs de corrida".

Les photos et articles de presse exposés reviennent sur certains débats autour de la corrida, notamment la présence des enfants dans le public des arènes. © Radio France - Harmony Bouvier

Des photos de taureaux et de corrida sont exposées, où l'on y voit aussi des enfants dans le public des arènes. Des articles et des dessins de presse sont aussi affichées avec des photos de personnes connues pour leur position anti-corrida, que ce soit des sportifs, des artistes ou encore des personnalités politiques. La chanteuse Stone s'est rendu à l'inauguration de l'exposition, où des personnes d'autres associations en faveur de la cause animale ont pris la parole. Un film a également été projeté aux visiteurs.