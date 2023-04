Une exposition au Cercil d'Orléans retrace la Shoah à travers la bande dessinée

La bande dessinée de Pascal Bresson et Hervé Duphot consacrée à la vie de Simone Veil

Depuis le 21 mars et jusqu'au 26 novembre 2023, le Cercil - Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv à Orléans consacre une exposition à la Shoah vue par le prisme de la bande dessinée. Des premières furtives représentations à l'emballement en passant par les tâtonnements et les erreurs, l'exposition montre comment la BD s'est emparée de cette tragédie. A voir!

ⓘ Publicité

L'une des toutes premières représentations de la Shoah apparaît en 1942 sous les traits de Mickey. Son auteur, Horst Rosenthal est un Juif allemand qui a quitté l'Allemagne pour la France en 1933. Il est interné, en 1940, à Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques, avant d'être déporté à Auschwitz dont il ne reviendra pas. Sur un format pas plus grand que la main, pour pouvoir circuler discrètement parmi les internés, il se dessine dans ses carnets sous la forme du héros de Walt Disney. En 1944, c'est à nouveau transposée dans un univers animalier que la Shoah est brièvement abordée avec La bête est morte. Cet album, dessiné par Edmond-François Calvo l'un des mentors d'Uderzo, sur un scénario de Victor Dancette, raconte la seconde guerre mondiale avec les allemands croqués en loups, les italiens en hyènes, les américains en bisons, les français en lapins...

Le Adolf Hitler de Dancette et Calvo dans La bête est morte publiée en 1944 © Radio France - Christophe Dupuy

Rare évocation de la Shoah dans un comics américain. © Radio France - Christophe Dupuy

La Shoah sous les radars après guerre

Après guerre, la Shoah est passée sous silence. Ce n'est pas un sujet. La bande dessinée ne déroge pas à la règle. Il y a plusieurs explications à cela. Les rescapés des camps de la mort ne sont pas "audibles" avance Didier Pasamonik, le commissaire de l'expo. "Ils ont leur vie à reconstruire, le travail, les enfants" poursuit l'éditeur, journaliste et spécialiste reconnu de la bande dessinée. Il y a aussi la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Sous couvert de protéger les enfants mais aussi de contrecarrer les importations massives de BD américaines, les représentations de crimes et délits sont interdits. Même les comics outre-Atlantique, dont certains ont été crées par des dessinateurs ou scénaristes d'origine juive, Bob Kane, né Robert Kahn pour Batman ou Jack Kirby, né Jacob Kurtzberg pour Captain America, se hasardent peu à évoquer la période.

La série Maus d'Art Spiegelman © Radio France - Christophe Dupuy

Le tournant des années 70-80

Il faut attendre les années 70-80 pour voir ressurgir la Shoah dans la bande dessinée. Les rescapés, qui sont désormais retraités, prennent conscience de "l'absence de mémoire" explique Didier Pasamonik. Et puis il y a aussi la mini-série Holocauste, diffusée en avril 1978 aux Etats-Unis, en 1979 sur Antenne 2 en France qui va contribuer à faire entrer le génocide dans la culture du grand public. Dans ce tournant des années 80, Maus d'Art Spiegelman marque l'univers de la BD. Cette série, publiée de 1980 à 1991, sous la forme de roman graphique raconte l'histoire d'un fils de rescapé et les relations difficiles avec son père. Cette œuvre majeure, qui relate les persécutions et les exterminations des Juifs en Pologne par les nazis, recevra de très nombreuses récompenses dont un Pulitzer en 1992.

Couverture de Charlie Hebdo en 1978 © Radio France - Christophe Dupuy

Depuis ce tournant des années 70-80, la bande dessinée s'est emparée sous toutes ses formes de la Shoah. Elle apparaît dans les caricatures, les biographies mais aussi le complotisme. Très riche et extrêmement bien documentée, l'exposition du Cercil - Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv à Orléans permet de faire le tri et de cheminer à travers les bulles de BD pour ne pas oublier cette tragique période de l'Histoire. Cette exposition temporaire se tient jusqu'au 26 novembre 2023. Dans le cadre de la Nuit des Musées, des visites guidées auront lieu le Samedi 13 mai à 18h15 et 19h30.