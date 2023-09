Une exposition autour de la vie de Ginette Kolinka au mémorial de la Shoah de Drancy

Ginette Kolinka , rescapée de la Shoah, a été déportée à Auschwitz-Birkenau avec son père, son frère et son neveu en avril 1944. Ces derniers ne reviendront pas des camps, mais Ginette, sélectionnée pour le travail, survit à la déportation. Après s'être tue pendant près de 50 ans, elle a commencé à raconter son histoire après sa retraite, et à accompagner des groupes de jeunes à Auschwitz.

ⓘ Publicité

Une BD , réalisée par Victor Matet et JD Morvan, raconte le parcours de déportation de Ginette Kolinka, en la suivant lors de son dernier voyage de groupe à Auschwitz. Le Mémorial de la Shoah de Drancy a décidé de se baser sur ce récit pour constituer une exposition retraçant cet itinéraire de déportée, puisque Ginette Kolinka est passée par Drancy.

Ginette Kolinka, entourée des auteurs de la BD (Victor Matet et JD Morvan) et les commissaires d'exposition (Tal Bruttmann et Caroline François). © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Les 22 panneaux de l'exposition reprennent chacun une case de la BD pour illustrer une étape de la déportation. Mais le but de l'exposition a été de recontextualiser ce témoignage avec des documents d'archives. Un travail réalisé par l'historien Tal Bruttman, ainsi que de la chargée d'exposition Caroline François. "On est partis de la BD comme support pour narrer le parcours de Ginette et de sa famille pendant la guerre, puisque l'exposition évoque aussi d'autres membres de la famille de Ginette qui ont vécu la déportation et qui sont morts à Auschwitz", raconte Tal Bruttman. "Le récit de Ginette doit être remis en contexte, c'est pourquoi cette exposition est réalisée par le Mémorial de la Shoah, car c'est une exposition d'histoire. Tout le but de cette exposition c'est d'expliquer le contexte dans lequel s'insère le récit de Ginette."

Et pour cela, les deux commissaires d'exposition ont utilisé une multitude de documents : "On a cherché des archives, des photos de Ginette et sa famille, des documents de musée, et on a remêlé le fil conducteur - qui est le témoignage de Ginette - avec d'autres témoignages", développe Caroline François. "Dans son témoignage, Ginette explique qu'elle a certains moments où elle ne se souvient plus bien, comme Drancy, donc on a documenté ces moments du parcours. L'idée, c'était que cette exposition se tienne à Drancy, dans le Mémorial de la Shoah, pour qu'un lien se fasse avec l'histoire de ce lieu qui est retracée dans le musée."

La tolérance comme maître mot

Ginette Kolinka voit dans cette BD, et donc cette exposition, une manière de transmettre son témoignage, même si elle était réticente au départ : "Pour moi, la BD c'était Mickey, les Pieds Nickelés, Bécassine, des histoires drôles, et donc faire une BD sur cette histoire aussi triste, je trouvais ça mal venu, et après j'ai compris qu'au contraire, ça pousse des jeunes qui n'aiment pas lire à en apprendre davantage, grâce aux dessins, aux petites bulles, car ça les intrigue." A travers la BD, Ginette Kolinka livre ses souvenirs de déportation : "Quand on a été dénoncés, on a été d'abord en prison à Marseille : on passait par Drancy après avoir fait de la prison en France", indique-t-elle. "Mais j'ai peu de souvenirs de Drancy : les balades avec les copains, les soirées malgré le couvre-feu, mais c'est tout. Je ne me rappelle plus où on mangeait, ce qu'on mangeait, où on se lavait. Drancy, c'était l'étape avant la déportation."

Les premiers panneaux de l'exposition sur Ginette Kolinka au Mémorial de la Shoah de Drancy © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Par contre, elle n'a jamais pu oublier la déportation : "On arrive et il faut se déshabiller : c'est la nudité. Mais on passe au-dessus de ça ! Vous avez honte car vous êtes nue, mais ça ne dure pas huit jours la honte, car il y a d'autres choses qui vous arrivent. Ils nous ont rasés, ils nous ont tatoué et ils nous ont habillés. Souvent, je demande aux gens comment ils imaginent les vêtements des déportés dans les camps, et ils me parlent de la tenue rayée, mais pas pour nous ! La tenue rayée, c'est un uniforme, mais nous, nous étions juives, donc les Nazis nous considéraient comme de la vermine : ils n'allaient pas faire des frais pour de la vermine. On s'habillait avec les vêtements que les Juifs emportaient avec eux en déportation et qui étaient récupérés dans les valises. A Birkenau, je n'ai pas le souvenir de m'être lavée. Tout ce qu'on a vécu, c'est la saleté, le manque de nourriture, la brutalité des kapo, on a tous vécus ça."

Mais Ginette Kolinka veut faire la différence entre les Allemands et les Nazis : "Je n'ai pas de raison d'en vouloir à un Allemand qui est né quand j'étais en déportation, il ne m'a rien fait. J'en veux aux Nazis, eux je ne leur pardonnerai jamais !" Et à la jeune génération, elle veut surtout inculquer une chose, la tolérance : "Il faut qu'ils apprennent à accepter l'autre, qu'il soit noir, blanc, qu'il n'ait pas la même religion, la même origine, la base c'est qu'on est tous humains et on doit tous s'accepter."