Une exposition photos pour comprendre comment la Covid-19 a bouleversé le quotidien de l'hôpital d'Annecy

Avec « Regards sur une pandémie », le centre hospitalier Annecy Genevois propose un témoignage sur le début de la pandémie de coronavirus en Haute-Savoie et son impact sur la vie de l’hôpital. L'exposition mélange des clichés réalisés par un photographe professionnel et le personnel du CHANGE.

Des photos pour ne pas oublier. Se souvenir comment, au tout début de la crise du coronavirus, le quotidien des hommes et des femmes qui travaillent au centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) a été bouleversé. "Ce projet d’exposition est né de la volonté de conserver un témoignage des premières phases de la pandémie dans notre région et de son vécu au cœur de l’hôpital", indiquent les responsables du CHANGE.

Baptisée "Regards sur une pandémie", cette exposition rassemble 122 photos. Elles ont été réalisées par le personnel et par un jeune étudiant en photographie, Adrien Baratay. Du fait des restrictions actuellement liées à la circulation du virus, seules les personnes devant se rendre à l’hôpital auront accès à l’exposition. Le service des actions culturelles et les Musées d’Annecy étudient une solution pour présenter cette exposition au plus grand nombre ultérieurement.

J'ai voulu mettre en valeurs tous les personnels du centre hospitalier" - Adrien Baratay, photographe

"Regards sur une pandémie", photographie d'Adrien Baratay.

"Regards sur une pandémie", photographie d'Adrien Baratay.

Cette exposition raconte la vie de l'hôpital durant cette crise de la Covid, côté soignant et côté logistique" - Maud Gelez, médecin aux soins intensifs au CHANGE

Exposition "Regards sur une pandémie". © Radio France - Richard Vivion

"Regards sur une pandémie", une exposition à découvrir au CHANGE à partir du lundi 7 septembre et jusqu’au 1er novembre.

"Le tsunami qui a déferlé sous la forme du coronavirus SARS-CoV-2 et de la maladie Covid19 a profondément bouleversé le monde en général et l’univers hospitalier en particulier. Au CHANGE, face à l’afflux de patients et aux caractéristiques redoutables et méconnues de la maladie, il a fallu réagir dans l’urgence : agrandir et modifier les espaces, déménager des services entiers, mettre en place de nouvelles modalités d’accueil, définir de nouveaux protocoles de soins, bouleverser les lieux, les pratiques et les usages ... Tout cela afin de s’adapter à cette nouvelle situation. Lors de ce défi, chaque femme et chaque homme travaillant au CHANGE s’est mobilisé : médecins, infirmières, aides-soignants, brancardiers, mais aussi techniciens, personnels de cuisine ou administratifs …Tous ces métiers qui, dans notre imaginaire, sont rarement associés au fonctionnement d’un hôpital mais sans lesquels rien ne serait possible. Si, durant cet épisode, la face de l’hôpital s’est transmutée, le visage des soignants, comme celui des patients, s’est orné d’un masque, un masque protecteur laissant transparaître des regards." (Centre Hospitalier Annecy Genevois)