Tours : une exposition pour "mettre en lumière les personnes âgées, trop souvent invisibles"

Une infirmière et une personnes âgée (illustration)

Une exposition pour "mettre en lumière les personnes âgées, trop souvent invisibles". C'est l'idée de l'antenne tourangelle des Petits frères des pauvres pour fêter ses 40 ans d'existence. L'association lutte contre l'isolement des personnes âgées. "La solitude est très dure à vivre quand on ne l'a pas choisie, les journées sont vraiment très longues", estime Luc Bonnefond, bénévole responsable de l'antenne tourangelle de l'association.

Pour mettre en lumière les personnes que l'association accompagne, les bénévoles ont souhaité réaliser une exposition explique Luc Bonnefond : "On a voulu montrer que ces personnes qui vivent à côté de nous, on ne les voit pas. On a voulu les montrer, montrer qu'elles avaient un visage, une vie."

Douze Tourangeaux accompagnés par les Petits frères des pauvres ont accepté d'être photographiés dans leurs quotidiens. Des photos réalisées par Pierre Toury, photographe et journaliste, qui donnent lieu à une exposition qui se déroule jusqu'au 14 octobre à l'hôtel de ville de Tours.

"Toutes ces personnes voudraient réaliser de nouveaux projets, de nouveaux rêves, on le voit sur les photos ce ne sont pas des visages tristes, ce ne sont pas des visages qui montrent la grande joie, mais ce sont des visages de gens qui sont en pleine vie." Luc Bonnefond, bénévole aux Petits frères des pauvres à Tours

Parmi les personnes photographiées, Laurent est le benjamin. Il a 59 ans et souffre d'hypersensibilité. "Je n'aime pas trop me mettre en avant, mais je le fais pour les Petits frères des pauvres, je leur dois beaucoup, c'était pour essayer de faire leur publicité parce que ce qu'ils aident les gens, c'est bien", dit-il devant son portrait.

1.000 bénévoles en 40 ans

Sur les photos, il y a des verbatims des douze personnes mises en avant. Il y a également quatre podcasts disponible via QR code. L'idée avec ces podcasts, "c'est d'aller au-delà de l'exposition physique, d'écouter les histoires et les vies de ces personnes", précise Luc Bonnefond.

L'exposition comporte également des panneaux explicatifs et le portrait d'Armand Marquiset, fondateur des Petits frères des pauvres, peint par Joele Ardans, une artiste tourangelle. Enfin, il y a aussi un espace dédié aux bénévoles de l'association. Sur les 40 ans d'existence, près de 1.000 Tourangeaux ont donné de leurs temps aux Petits frères des pauvres.