Une exposition sur l'histoire de Honfleur, 5ème port négrier de France

"Esclavage, mémoires normandes. Honfleur, d'une terre à l'autre" c'est le nom de l'exposition proposée jusqu'au mois de novembre 2023 au sein du musée Eugène Boudin de Honfleur. Une partie méconnue de l'histoire de la cité des impressionnistes qui était pourtant le cinquième port négrier de France au XVIIIe siècle.

140 expéditions sont parties de Honfleur pour les côtes africaines

Au travers de tableaux, de lettres manuscrites, de livres de comptes de traite et d'objets tels que les fers utilisés pour entraver les esclaves, l'exposition "Esclavage, mémoires normandes" retrace le rôle du port de Honfleur dans la traite négrière. Au cours des 140 expéditions parties du port honfleurais vers les côtes africianes, près de 50 000 hommes et femmes ont été échangés contre des "pacotilles" raconte le directeur du musée, des tissus, étoffes ou perles très prisées à cette époque poursuit Benjamin Findinier. Des esclaves qui étaient ensuite acheminés vers les Antilles françaises avec une préférence des navires honfleurais pour St Domingue.

Jusqu'à 500 hommes, femmes et enfants pouvaient être entassés dans les cales des navires honfleurais © Radio France - Elodie Touchais

Si le port voisin du Havre était la tête de pont, avec Honfleur ils ont travaillé main dans la maison sur cet essor de la traite atlantique.

Un passé négrier qui doit être raconté

L'Histoire n'est pas toujours belle mais il ne faut pas pour autant la cacher, encore moins l'oublier insiste le préfet du Calvados, Thierry Mosimann qui participait ce mercredi à l'inauguration de l'exposition. Le directeur du musée Eugène Boudin acquiesce : "Honfleur est remarquable, autant par ce qu'elle a offert à l'art français et européen que par ses pages douloureuses et les mauvais souvenirs doivent être expliqués". Et si cette partie du passé honfleurais n'est pas méconnue, elle est peut-être minimisée : " l'esclavagisme est connu, mais probablement pas dans les détails que nous explorons aujourd'hui et pas avec cette clarté là, dans ces proportions".

Une classe de 6ème du collège Alphonse Allais de Honfleur sensibilisée à l'esclavage

Vingt-sept élèves de 6ème du collège Alphonse Allais de Honfleur étaient invités à l'inauguration de cette exposition. Depuis la rentrée de septembre, ces enfants d'une dizaine d'année travaillent sur le thème de l'esclavage. Il y a eu des moments difficiles reconnait leur professeur de français, Elise Girard-Salomon qui se souvient les avoir vu choqués et sidérés : "on est des êtres humains horribles" disaient-ils. Bryan est d'ailleurs horrifié devant les fers rouillés exposés : " ils avaient des chaines, des muselières, je n'avais jamais vu cela avant". A ses côtés l'un de ses camarades comprend que les esclaves étaient "traités comme des objets" et pour lui il est indispensable de s'en rappeler "pour leur rendre hommage".

Une classe de 6ème du collège Alphonse Allais a assisté à la première visite de l'exposition sur l'esclavage au musée Eugène Boudin © Radio France - Elodie Touchais

L'enseignante les écoute et juge d'autant plus indispensable de leur parler de cette partie de l'histoire, de leur histoire : "on ne peut pas transmettre que les évènements positifs, cela permet de construire une ville, une société". Et aussi difficile soit-elle, la leçon semble comprise par Chelsea et ses petits camarades "pour pouvoir se rappeler que nos ancêtres l'ont fait et qu'il ne faut pas reproduire cela, c'est mal".