Une fabrique de porcelaine berrichonne s'associe au château de Chambord

L'usine Pillivuyt, basée à Mehun-sur-Yèvre dans le Cher, vient de signer une nouvelle collection d'assiettes et de tasses. Les motifs représentent la ligne d'horizon du château de Chambord. Une façon de moderniser l'image de la porcelaine.

Mehun-sur-Yèvre, France

Le château de Chambord s'invite dans votre service de vaisselle : sur un mug, sur une assiette ronde ou une assiette rectangle. Une collaboration vient d'être signée entre le site touristique, le cabinet de design Wilmotte et la fabrique de porcelaine Pillivuyt, basée dans le Cher à Mehun-sur-Yèvre.

Chambord séduit chaque année plus d'un million de touristes. Pour la fabrique artisanale berrichonne, c'est donc l'occasion de bénéficier d'un coup de projecteur important. "Cette licence va nous permettre de mettre en avant notre savoir-faire", se félicite Lucie Lhuillier, graphiste chez Pillivuyt. "Et puis on va pouvoir faire rayonner notre région Centre, où l'on trouve de très beaux châteaux", ajoute-t-elle.

Les prix varient entre 17 et 38 euros © Radio France - Jérôme Collin

C'est en fait la ligne d'horizon du château de Chambord qui est représentée sur les assiettes et tasses en porcelaine. "Les décors sont très épurés, avec une couleur encre", précise Lucie Lhuillier. Le pari est osé : casser un peu l'image parfois démodée de la porcelaine. "Ça permet d'avoir des collections décorées qui nous change de la porcelaine blanche traditionnelle", confirme Lucie Lhuillier.

Les retours sont déjà très positifs. Comptez entre 17 et 38 euros pour les prix.