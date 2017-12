Le Mans, France

L'université du Maine vient de fêter ses 40 ans. À cette occasion, son vice-président Laurent Bourquin était notre invité ce jeudi. La faculté compte aujourd'hui 11.000 étudiants avec en ligne de mire un projet de faculté de médecine.

Le Mans a un projet de fac de médecine avec Angers

Quand on interroge Laurent Bourquin, vice-président de l'université du Maine sur les erreurs qu'il y a eu au Mans en 40 ans, il y a bien évidemment la question de l'absence de faculté de médecine : "ça a été une erreur effectivement, on n'est pas les seuls à avoir commis cette erreur; je pense à la ville d'Orléans par exemple. Du coup, ça joue un rôle important dans la désertification médicale. Alors, ça peut changer parce que nous sommes en train de travailler et de nous rapprocher de l'université d'Angers et ce rapprochement pourrait donner lieu à la création d'une faculté santé bi-site Angers/Le Mans. Cela permettrait d'avoir des formations ici au Mans, véritablement médicales. C'est l'état qui va décider et tout d'abord un bon projet. Nous de notre côté, on peut apporter dans la corbeille tout un ensemble de spécialités en chimie, en Staps (activités sportives) spécialisées dans la gérontologie, en biologie... Ces spécialités peuvent nous permettre d'apporter une véritable identité et un plus dans ces formations médicales. C'est un projet qui va prendre au moins dix ans".

90% de chances de trouver un emploi quand on sort de l'université du Maine

"On a des taux d'insertion professionnels qui sont parmi les meilleurs de France" poursuit Laurent Bourquin, le vice-président de l'université du Maine, "on est régulièrement sur le podium en licence professionnelle, en master et en DUT. Aujourd'hui, 90% de nos étudiants sont quasiment surs de trouver un emploi quelques mois après leur sortie de l'université du Maine. C'est un excellent taux de réussite par rapport à la moyenne nationale".

Laurent Bourquin est aussi l'auteur d'un livre " Le Mans Université Son histoire" publié aux presses universitaires de Rennes.