"Une façon de narguer la vieillesse !": à 74 ans, Jean-Jacques Savin va encore traverser l'Atlantique

Nouveau défi pour Jean-Jacques Savin. Ce Girondin de 74 ans va s'élancer ce samedi 1er janvier 2022 du sud du Portugal direction les Antilles, le tout à la force de ses bras.

Le canot avec lequel Jean-Jacques Savin va traverser l'Atlantique. © Radio France

Un défi de taille, d'autant plus pour un septuagénaire. Mais rien d'inquiétant aux yeux de l'intéressé. "J'ai fait un check-up, j'ai le feu vert du cardiologue et du médecin, je me sens encore en bonne condition physique", assure-t-il. Il veut "prouver qu'à 70 ans passés, on est encore capable de satisfaire ses _passions_."

Osmose avec le grand bleu

Attention, pas d'acharnement, Jean-Jacques Savin tient avant tout à prendre du plaisir. "Je ne suis pas un malade", sourit-il, confiant son impatience de se retrouver "au milieu du grand bleu, d'être en osmose avec les éléments, de vivre des moments particuliers."

Départ du sud du Portugal

Il le dit sans détour, pour lui, ce périple, c'est aussi "une façon de _narguer la vieillesse_, de prouver que je suis encore capable". Capable, il l'a été en 2019 lorsqu'il s'est laissé dériver dans un tonneau sur l'océan. "C'était vraiment l'aventure, ça n'avait jamais été fait auparavant de partir comme ça à la dérive, de se laisser pousser au gré des vents et des courants. Là, c'est quelque chose disons de commun", avance-t-il. Il a tout de même "corsé un peu la chose" en ayant fixé son départ du sud du Portugal. "À ma connaissance, seulement deux personnes sont parties à la rame du sud du Portugal".

Son épopée, Jean-Jacques pourra la raconter via ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et il l'assure : si les choses venaient à mal se passer, il saurait s'arrêter en cours de route.