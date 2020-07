Une factrice invitée de l’Elysée le 14 juillet, « fière d’avoir fait mon métier jusqu’au bout »

Pendant la crise du coronavirus, elle n’a jamais arrêté sa tournée pour apporter le courrier aux habitants. Evelyne Laleu, factrice à la Salvetat-Saint-Gilles, commune pavillonnaire à l’ouest de Toulouse est invitée par Emmanuel Macron aux cérémonies du 14 Juillet Place de la Concorde à Paris . Elle fait partie des neufs postiers et des 2 500 salariés, caissières, infirmières ou éboueurs, invités en signe de reconnaissance pour service rendu pendant la crise du Covid. Factrice par vocation, elle dit sa fierté d’avoir servi les habitants jusqu’au bout pendant le confinement, et d’avoir continué à assurer sa mission de service public. Les habitants la remercient.

« Je le dis toujours, ma tournée, je sais quand je la commence, je ne sais jamais quand elle finira.» Evelyne Laleu – 55 ans - est postière par vocation dit-elle, elle ne ménage pas son temps. En plus du courrier, elle s’arrête chez chacun, pour papoter, prendre des nouvelles. Pendant la crise du coronavirus, elle ne s’est jamais arrêtée. Elle a continué à assurer sa tournée sur son Staby , un scooter électrique à trois roues avec masque et gants, dans son quartier de la Salvetat-Saint-Gilles, une commune rurale devenue banlieue résidentielle de la zone Airbus à l’Ouest de Toulouse.

On est facteur, ce lien social, on l’avait bien avant le Covid, mais pendant cette période du confinement, ce lien a été encore plus fort.