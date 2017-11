Une facture d'eau de près de 30.000 euros pour une famille d'Avignon

Très mauvaise surprise pour une famille d'Avignon : elle a reçu une facture d'eau de 29.450 euros. Après de nombreuses démarches et sollicitations, la société Véolia a fini par reconnaître qu'il s'agissait d'une erreur.

"Quelle angoisse !" Jeanine Salonne a du mal à s'en remettre. Elle a reçu il y a quelques mois sa facture d'eau : Véolia lui demande près de 30.000 euros (29.450 euros très exactement).

"J'ai immédiatement appelé un plombier, il m'a dit que cela correspondait à plus de 9.000 m3 d'eau, soit trois piscines olympiques, raconte l'Avignonnaise. Or, la maison concernée est inhabitée."

Jeanine Salonne appelle Véolia, puis se rapproche du Collectif de l'eau - usagers d'Avignon.

"L'angoisse a été d'autant plus forte que la banque m'a appelée en me disant qu'on avait effectivement essayé de me prélever 29.500 euros."