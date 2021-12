Une famille arménienne avec trois enfants expulsée de son logement à Montpellier en appelle à la solidarité

Une famille arménienne qui vit à Montpellier depuis mars 2019 s'est retrouvée à la rue le 26 novembre dernier. Les parents Garyk Tcherkhezian et Tehmine Mheyan ainsi que leurs trois enfants de 20 mois, 8 ans et 11 ans ont été expulsés de chez eux. Cette expulsion intervient après que leur demande d'asile a été refusée quelques mois auparavant. Ils ont été hébergés trois jours dans un hôtel à Béziers. Le Département de l'Hérault a ensuite trouvé un appartement à Palavas-les-Flots dans lequel seuls la mère et ses enfants ont le droit de dormir. Mais à partir du 26 décembre, c'est le retour à la rue pour cette famille. La maman, Tehmine, appelle le 115 tous les jours pour trouver une solution d'hébergement. Sans succès. "Je demande pour donner un petit appartement pour moi et pour toute la famille. Pour mari aussi parce que difficile pour moi avec mes trois enfants" explique-t-elle avec difficulté, au bord des larmes. Mais on lui répond qu'elle n'a pas le droit d'être logée car elle a actuellement un toit au dessus de la tête.

"J'ai peur de la police. Si je vais à l'école, elle va attraper mon père, ma mère et ma soeur " - Maxim, enfant de la famille arménienne expulsée

Le pire, c'est pour les enfants. Maxim,11 ans, et Robin, 8 ans, ne vont plus à l'école Paul Langevin à Montpellier où ils étaient scolarisés. "J'ai peur de la police. Si je vais à l'école, elle va attraper mon père, ma mère et ma sœur. Après ils vont installer un avion et partir à Arménie" raconte l'ainé avec ses mots d'enfant en regardant par terre. Pourtant, son frère et lui s'y plaisaient bien et s'étaient fait des copains. "Un élève extraordinaire très appliqué, très reconnaissant d'être à l'école. Dans la cour il a toujours joué. Vraiment une intégration dans la cour d'école" relate Nadège Monnier, qui a été l'enseignante de Robin quand il était en classe de CP. Les petits camarades de Maxim et Robin sont aussi affectés par la situation. "C'est difficile pour eux de savoir ce qu'ils peuvent faire. Ils s'imaginent le pire : qu'ils sont expulsés du pays. Cela les préoccupe beaucoup et on aimerait tous qu'il y ait une jolie fin à cette histoire" déplore Marie Nikichine, une maman d'élève de l'école Paul Langevin à Montpellier.

Une mobilisation des parents d'élèves

Les parents d'élèves de l'école Paul Langevin à Montpellier se mobilisent. Marie Nikichine, maman d'élève, a lancé une pétition en ligne pour soutenir la famille. D'autres ont fait des dons en vêtement, nourriture ou argent. Mais ce n'est pas suffisant. "Ça ne peut pas durer, on ne peut pas se substituer à l'Etat. La priorité c'est qu'ils puissent être relogés. Et continuer le beau travail commencé par l'école pour que ces petits puissent un jour être fiers d'habiter en France et d'y fonder une famille" souligne Marie Nikichine. Ce que la famille attend, c'est que le Département lui propose un hébergement pérenne.

Les enfants de la famille vivent très mal cette situation et ne peuvent plus aller à l'école - Morgane Guiomard Copier