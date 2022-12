Une famille continue d'illuminer sa maison à Cheval-Blanc malgré les appels aux économies d'énergie

Malgré les consignes d'économies d'énergies, les menaces de coupures de courant et les factures qui augmentent, les passionnés de décoration de Noël continuent d'illuminer leurs maisons et leurs jardins. A Cheval Blanc, une maison de la route de Cavaillon attire forcément le regard. Toute la famille installe des guirlandes et lampes depuis le portail jusqu'à la cheminée. Mais cette année, cette famille de passionnés va aussi regarder la facture, éteindre les lumières plus tôt et tenter de faire quelques économies même si l’essentiel est de partager la magie de Noël.

Des lutins sur le toit et une facture électrique qui pique

Depuis 25 ans Manuel Do Casal installe des guirlandes électriques partout. Cette année, la nouveauté brille en face de sa terrasse : "des cloches ! Il y en a aussi là-bas sur l’arbre, une dizaine !" Sandrine, sa fille, lui indique où placer chaque lumière : "on a rajouté un sapin là-haut ! Mon papa change tous les ans la disposition des animaux sur la toiture : il y a des rennes, une crèche, des traineaux, des lutins, des bonhommes de neige…" Tout est en éclairage leds, donc ça consomme moins mais Manuel Do Casal voit grimper sa facture : "ça nous fait quoi ? 100 euros de plus. Mais nous, on ne tient pas compte de ça sinon on ne le ferait pas…" Sa fille reconnait que "maman, quand elle a reçu la facture en janvier, ça piquait un peu. Pourtant c’est des leds. Il y a des gens qui proposent de donner un peu des sous, On mettra peut-être une boite mais pour l’instant, non !"

Moins éclairer mais toujours partager

Jusqu'à 200 personnes passent certains soirs. Manuel sait bien qu'il n'est pas un modèle d'économie : "on ne donne pas l’exemple. Au contraire, on va être critiqué" mais il fera un effort : "cette année on va éclairer un peu moins, une heure ou une heure et demi de moins pour essayer de faire des économies". Sa fille sait bien que le gouvernement incite à économiser l’énergie mais elle rétorque en riant : "je m’en fous un petit peu ! Après si le maire venait à nous rappeler à l’ordre, d’accord mais tant qu’on nous dit rien, on continue pour partager la magie de Noël". Les illuminations recevront la bénédiction du curé de Cheval Blanc ; il viendra bénir la crèche illuminé le 17 décembre dans le jardin de la famille Do Casal.

Sandrine et Manuel Do Casal illuminent chaque année la maison familiale pour Noël © Radio France - Philippe Paupert