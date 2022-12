"Une famille de cœur" : un habitat participatif et intergénérationnel pour 18 personnes à Créon

Sur les 63 projets retenus au niveau national dans le programme "Petites villes de demain", l'un est à Créon dans l'Entre-deux-Mers. "La Traverse" a bénéficié d'une aide de 15.000 euros de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. La directrice de ce programme était sur place ce vendredi. À Créon, un habitat intergénérationnel et participatif va réunir huit familles dans un même lieu. Chacune des familles aura son propre espace dans un appartement séparé, où les volumes ont été réduits au maximum. Le grand bâtiment, déjà existant sur le terrain, deviendra une "maison commune" avec une grande cuisine, un atelier, un cellier commun pour les conserves issues du potager et du verger commun, etc.

Le terrain de la Fabrique à Créon abrite pour l'instant une habitation et une ancienne école de natation qui sera complètement réhabilitée © Radio France - Laëtitia Heuveline

Laurent, ingénieur en informatique, jeune papa d'un petit Milo, 5 mois, avoue avoir pensé aux habitats légers, à la caravane, au camion, puis il a entendu parler de ce projet au moment où sa compagne s'est installée comme gérante d'un magasin à Créon. Ce qui lui plait le plus c'est l'objectif final du projet : "Personne n'est propriétaire, c'est un lieu de vie, ceux qui ont besoin de venir vivre ici viennent. Et dans une dizaine d'années, une fois que les prêts seront remboursés, le coût de vie sera uniquement indexé sur le coût d'entretien du lieu." Pour Claire, une infirmière retraitée, c'est plutôt le vivre ensemble qui l'emporte : " On va économiser l'eau, de l'électricité mais surtout être ensemble, s'entraider, pouvoir vieillir ensemble, pouvoir élever ce bébé ensemble !". Valentine, sept ans, attend de pouvoir vivre à "La Traverse" avec sa maman. La petite fille, avec un grand sourire, lâche sous les yeux émus de sa maman : "Il y aura beaucoup de personnes, ce sera comme une famille de cœur. Comme je suis enfant unique et que j'ai des parents séparés, je me sentirai moins seule." Le projet coûte au total (avec le prêt, les intérêts, le terrain, etc) près d'un million 800.000 euros.

L'architecte Aurore Bouter présente les dernières esquisses du projet qui regroupera 18 habitants de Créon © Radio France - Laëtitia Heuveline

"Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et engagés dans la transition écologique." écrit l'Agence de cohésion des territoires sur son site internet . Selon la présidente du programme, Juliette Auricoste, qui s'est déplacée à Créon ce vendredi, "la Traverse réunit un projet de vie sociale et partagée et des engagements forts en termes de transition écologique". Elle précise : "Ce projet est fait pour éviter de consommer de nouvelles terres et travailler dans une logique de conception écologique du bâtiment et de production électrique".

Le programme a été lancé le 1er octobre 2020 par Jacqueline Gourault, alors ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, il regroupe plus de 1.600 communes et trois millions d'euros ont déjà été alloués.