Une famille de Haute-Saône déscolarise son adolescent face à la pression vaccinale

Il a tenu deux jours. Kori, 16 ans et inscrit en classe de Première, à Gray, en Haute-Saône, a été déscolarisé par sa famille. Sa mère dénonce une forme de pression vaccinale. "A quelques jours de la rentrée, j'ai reçu plusieurs courriers me demandant de préparer la rentrée de mon fils en le vaccinant, d'autres courriers pour m'inciter à la vaccination. Mais non. La vaccination est une affaire personnelle", martèle sa mère, Aline.

"Ce n'est pas le rôle de l'école de se positionner en tant qu'expert sanitaire", Aline, Maman de Kori, déscolarisé.

C'est la visite de la DASEN (Directeurs académiques des services de l'Education nationale) dans la classe de son fils qui l'a poussée à le retirer du lycée. "Ils sont venus en personne faire de la propagande vaccinale. Et le pire, c'est qu'ils expliquent à nos gamins qu'ils n'ont pas besoin de l'accord de leurs parents, qu'ils ont 16 ans et que s'ils veulent se faire vacciner, ils peuvent. Sauf que non, mon fils est mineur, il reste sous ma responsabilité. C'est inadmissible", s'agace-t-elle avant d'ajouter : "L'école doit simplement éduquer nos enfants et n'a pas vocation à se positionner en tant qu'expert sanitaire".

Des cours à distance via le CNED

Ni une ni deux, la famille a décidé de déscolariser Kori. Ce dernier se disait aussi stigmatisé en classe car il n'était pas vacciné. "Forcément, quand la DASEN est là et que ses copains savent qu'il est pas vacciné, et bien ils lui lancent des "hein Kori, hein Kori, hein Kori". Tous les regards se tournent vers lui. Ce n'est pas très agréable", soupire Aline.

Kori suit désormais des cours à la maison, via le CNED. "Je suis sûre que cela va très bien se passer", affirme cette Maman.

L'adolescent continuera les cours à distance, jusqu'à la terminale, "le temps que tout ça se calme, et qu'on arrête de nous harceler avec la vaccination", confie Aline.

Le rectorat de Besançon a été contacté. Une inspectrice est bien passée dans l'établissement pour inciter à la vaccination des lycéens, tout en rappelant qu'elle n'est en aucun cas obligatoire.