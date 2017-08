Une famille de réfugiés, venue d’Irak, fête sa première année à Chenaud, en Dordogne

Mayyadah, Waad et leurs cinq enfants sont installés à Chenaud depuis un an. Pour l’occasion, une fête a été donnée dans la petite commune. Cette famille de réfugiés est l’une des trois accueillies par l’association AMI24 dans notre département. Elle s'est déjà bien intégrée.

Tanious n’a que sept ans mais c’est le plus bavard de la famille. Assis sur les genoux de son père, il veut parler en français. Actuellement en CP, il apprend la langue à l’école. Il l’étudie aussi à la maison. Des bénévoles de l’association AMI24 viennent l’aider à faire ses devoirs.

« Les enfants parlent très bien, mieux que nous », reconnaît volontiers Mayyadah, sa maman. Elle suit aussi des cours de français mais la langue lui paraît encore compliquée.

La jeune maman veut faire découvrir sa culture aux Périgourdins

Pour s’intégrer, Mayyadah et son mari, Waad, peuvent compter sur le soutien de Philippe Noël, le président de l’association. Il les invite à participer aux fêtes de la commune. « Une fois, ils ont fait de la nourriture irakienne et cela a beaucoup plu parce que c’est original. Waad, aide au bar, et vend la bière à deux euros », explique Philippe Noël.

C’est à cette occasion que Mayyadah a usé de ses talents de cuisinière. Elle avait préparé du dolma (des légumes farcis), et surtout, du biryani. Pour réaliser ce plat irakien, elle fait mijoter de la viande, des pommes de terre, des oignons et des raisins secs. La jeune femme de 36 ans avait envie de partager un peu de sa culture avec ses nouveaux voisins.

Bientôt un restaurant de cuisine irakienne ?

Cette expérience a donné des idées au couple. Il aimerait créer son propre restaurant et servir des plats irakiens. Peut-être à Chenaud, ou dans les alentours. Tout cela n’est encore qu’un projet mais l’association compte bien les aider dans leurs démarches. Les bénévoles se démènent avant tout pour réunir 1.000 euros, chaque mois, afin de subvenir aux besoins de cette famille.