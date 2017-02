Une famille syrienne retrouve le sourire à Semoy

Alors que la Syrie s'invite de nouveau sur le devant de l'actualité internationale avec les révélations d'Amnesty International, une famille syrienne réapprend à vivre bien loin des combats, à Semoy. Mohammad, Yusra et leurs 7 enfants ont quitté leur pays et retrouvé le bonheur dans le Loiret.

Ils ont quitté leur pays en guerre il y a 5 ans. Mohammad, Yusra et leurs sept enfants (âgés de deux à quinze ans) n'avaient plus le choix. Victime d'un attentat en Syrie, Yusra a passé trois mois à l'hôpital. Elle avait perdu connaissance et souffrait de nombreuses brûlures. Sans parler du choc psychologique. Plus question de rester chez elle, la famille a passé la frontière pour rejoindre le Liban. S'en suivent quatre longues années passées dans un camp de réfugiés. "C'était très dur au Liban. Il fallait louer le terrain à l'Etat. Ça coûtait 200 euros par mois. Et on manquait de tout. On ne mangeait pas tous les jours" explique Mohammad. C'est le Consulat français au Liban qui va finalement débloquer la situation. Mohammad raconte : "Je leur ai dit que mes enfants étaient illettrés. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école et je souhaitais qu'ils aient cette chance-là. Quand le Consulat français a accepté notre demande, nous étions très heureux."

Accompagnés de deux de leur sept enfants, Mohammad et Yusra ont retrouvé le sourire à Semoy. © Radio France - Benjamin Glaise

Avec le statut de réfugié, la famille est arrivée à la fin du mois de mai dernier à Roissy. L'association Coallia a été les chercher. Direction la Maison Forestière de Semoy, une maison mise à disposition par la mairie. Fanny Fayac, intervenante sociale chez Coallia, l'association qui loue la maison pour la famille, se souvient : "Il y a eu un grand élan de générosité. Les habitants ont fait preuve d'une grande solidarité. Ils ont donné des meubles, de la vaisselle et énormément de choses pour que la famille puisse être accueillie au mieux dans la maison." Depuis, la famille s'est faite à sa nouvelle vie.

On a réussi à mettre les enfants à l'école maternelle de Semoy et ça a créé du lien social avec les enseignants, les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et puis les autres familles. Ça se passe très bien. - Laurent Baude, maire de Semoy

Quatre des sept enfants sont déjà scolarisés. Le dernier, âgé de deux ans, devrait faire sa première rentrée en septembre prochain. Deux autres, souffrant d'une déficience auditive, vont eux aussi bientôt prendre place sur les bancs de l'école. "On avait déposé des dossiers à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) pour pouvoir mettre en place un accompagnement spécialisé puisque rien n'avait été entrepris dans leur pays. On a reçu une notification aujourd'hui et l'inscription devrait se faire dans les prochains jours à l'IRESDA (Institut Régional pour Sourds et Déficients Auditifs) de Saint-Jean-de-la-Ruelle" se réjouit Fanny. Depuis leur arrivée, la scolarisation des enfants a été un véritable accélérateur d'intégration pour la famille toute entière.

"En Syrie, j'étais entraineur d'athlétisme, mais je ne suis pas difficile je suis prêt à prendre ce qui se présente" annonce Mohammad qui veut trouver un travail au plus vite © Radio France - Benjamin Glaise

De son côté, Mohammad a suivi les 200 heures de cours de Français obligatoires dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. Et quand on lui demande s'il se débrouille, il répond avec modestie, et toujours avec le sourire, "Un peu", égrainant le vocabulaire qu'il maîtrise déjà "Bonjour, merci, la maison, le jardin, le rendez-vous, le jardin, la salle de bain". Et Mohammad ne veut pas s'arrêter là. Il souhaite continuer à apprendre pour pouvoir réussir son intégration professionnellement. Son avenir avec sa famille, il le voit en France, un pays qui lui a déjà beaucoup apporté : "J'aimerais dire à quel point je suis heureux mais les mots me manquent tellement ma joie est grande." Lui qui était entraîneur d'athlétisme en Syrie veut maintenant retrouver un emploi : "Je ne suis pas difficile je suis prêt à prendre ce qui se présente. Notre vie est ici maintenant. Et j'espère un jour pouvoir acheter une maison."

La France est belle et les gens sont très gentils avec nous. Je n'aurais jamais pu imaginer tout ce qui nous arrive ici. Mohammad

D'ici deux mois, la famille aura son propre chez soi puisqu'elle emménagera dans un logement social, un F5 pour accueillir toute la famille, dans le centre de Semoy, près de l'école élémentaire. Une nouvelle aventure pour Mohammad et sa famille nombreuse. Pour Fanny de Coallia, il y a forcément "un petit pincement au cœur" car cette prochaine étape vers l'autonomie signifie la fin de la mission de son association : _"Avec l'équipe, on a pu les accompagner jusqu'au bout et leur apporter tout ce qu'il fallait pour les aider dans leur quotidien. Voilà, ça y est ! Je pense qu'ils sont bien armés pour la suite. A nous de nous retirer et je leur souhaite plein de bonheur à l'avenir." _Une expérience et des émotions partagées pendant de long mois qui vont permettre à la famille de vivre petit à petit comme n'importe quel Loirétain. Selon la préfecture, le département a accueilli 21 réfugiés syriens soit 6 familles qui ont toute pu tirer un trait sur la guerre et retrouver le sourire et l'espoir.