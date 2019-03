Une famille du Puy-en-Velay prête à partir faire le tour du monde... son van coule avec le Grande America

Mickaël et Aurore Delaire et leurs deux enfants Ewen (à gauche) et Azilys.

Le Puy-en-Velay, France

La famille Delaire s'apprêtait à partir pour un tour du monde d'un an. Tout était prêt. La maison du Puy-en-Velay vendue, les professions de chacun (agent de l'État pour Mickaël, responsable de plusieurs grandes surfaces pour Aurore) mises de côté. Ce devait être le début d'une nouvelle vie. "Je me souviens on était dans la salle de bain, on donnait le bain aux enfants il y a à peu près un an," rembobine Mickaël. "On s'est regardé avec ma femme et on s'est dit qu'il fallait qu'on change quelque chose. On avait des boulots très prenants, on ne se retrouvait plus." "On voulait passer plus de temps avec nos enfants, les voir grandir," confirme Aurore.

Le cargo devait déposer le van de la famille le 10 avril en Uruguay

Le couple et ses deux enfants devaient se rendre à Montevideo, en Uruguay, le 4 avril pour récupérer le van aménagé depuis plus d'un an par le couple et démarrer ce tour du monde. Sauf qu'il se trouvait dans un des 365 conteneurs à bord du Grande America, le navire italien qui a fait naufrage au large de la Rochelle il y a deux jours. Le van devait être déposé le 10 avril en Uruguay par le cargo. Il gît aujourd'hui à 4 000 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique.

Le van de la famille Delaire qui a coulé au large de La Rochelle

Ce van, Mickaël l'avait trouvé sur un site de petites annonces et l'avait aménagé pour que la famille puisse vivre dedans pendant un an. "Il y avait tout dedans. Les vêtements, les outils, le matériel de camping, de quoi donner des cours à nos enfants," explique Aurore. "Quand mon fils Ewen a appris qu'il avait coulé, il était effondré. Il nous a demandé pourquoi on n'avait pas installé de parachute ni de bouée. C'est aussi pour lui qu'on ne compte pas arrêter l'aventure."

Touché, mais pas coulé

Le couple avait investi plus de la moitié de son budget dans ce van, environ 6 000 euros. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est aussi le timing qui pose problème. "On vient de vendre notre maison et le 1er mai on n'aura plus de toit. Mais on va trouver une solution. Soit on rachète un van et on part sur un tour du monde plus court, en partant du Puy-en-Velay. Soit on part en Amérique du Sud avec nos sacs à dos et on verra sur place."

Les "Pirates Delaire", comme ils se sont surnommés, partiront donc bien à l'aventure en famille. Après le naufrage du Grande America, ils ont lancé une cagnotte sur le site leetchi.com. Une autre cagnotte existe pour aider la famille Delaire mais aussi une autre famille de Lozère qui vit la même mésaventure, sur le site www.lepotcommun.fr