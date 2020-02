Un couple fait un don record à l'hôpital de Chambéry pour créer une Maison des parents

Un don de 600.000 euros. C'est un véritable record pour l'hôpital de Chambéry et il est l'oeuvre d'un couple de chambériens. Mais ce don a un objectif précis : construire une Maison des parents, une première dans la ville.

C'est du jamais vu pour l'hôpital de Chambéry. Depuis qu'il a lancé son fond de dotation, les dons sont en moyenne de 80.000 euros par an. Mais ça c'était avant celui d'Ute et Pierre Berthet, un couple de chambériens : 600.000 euros. "Une vraie surprise" avoue la direction de l'hôpital mais "cela nous donne envie de mettre du coeur à l'ouvrage." Mais le couple, frappé par la perte de leur deux enfants, a un objectif précis avec ce don.

Un bâtiment avec 8 studios tout équipés

Le projet est de construire juste en face de l'hôpital une Maison des parents, une première à Chambéry. Cette "maison" serait un bâtiment de 8 studios tout équipés avec en plus une salle de jeux pour enfants et une autre de bien être. Il sera réservé aux parents dont l'enfant est hospitalisé pour un long moment dans les services de néonatalogie et pédiatrie de l'hôpital, c'est pour cela qu'il sera situé juste en face de l'établissement.

Permettre aux parents de rester près de leur enfant

L'objectif est d'éviter à ses parents de nombreux aller-retour et de rester près de leur enfant, car l'hôpital de Chambéry accueille régulièrement des patients de toute la Savoie mais aussi de la Haute-Savoie. "L'hôtel n'est absolument pas adapté pour ses parents qui vivent un moment particulier. Il leur faut un lieu pour eux." explique Ute Berthet.

La maison est déjà trouvée et elle appartient à l'hôpital, c'est l'ancien logement de fonction du directeur de l'établissement. Il a été désamianté mais il faut y faire encore de nombreux travaux qui commenceront d'ici la fin de l'année et les 600.000 euros permettront d'ailleurs d'en financer une partie.

Un don pour aider la ville et rendre hommage

Cette Maison des parents s'appellera Patrick et Olivier Berthet, du nom des deux enfants du couple Berthet. Ute est franco-allemande mais vit depuis 50 ans à Chambéry. Ce don c'est pour la ville mais aussi un hommage à ses enfants décédés. "J'aime beaucoup cette ville et mes enfants y ont été très heureux. Ils n'ont pas pu fonder de famille. C'est pour laisser une trace d'eux." Le couple a Berthet a vendu l'une de ces maisons et une partie de l'argent a donc été donné à l'hôpital.

Le coût total du projet n'est pas encore connu. L'ouverture est prévu au cours de l'été 2021.