Une famille de vacanciers hélitreuillée après s'être perdue lors d'une randonnée en plein cœur du Verdon

Un couple de vacanciers et leurs 3 enfants de 10, 12 et 15 ans sont restés bloqués mardi après midi, sans eau ni nourriture, sur une barre Rocheuse, sur la crête du col d'Illoire à Aiguines dans le Haut-Var. C'est l'hélicoptère de la sécurité civile DRAGON 83 qui a dû les récupérer, indemnes.

A 18 heures ce mardi, une famille de vacanciers alerte les secours. Les parents et leurs 3 enfants âgés de 10, 12 et 15 ans sont bloqués et perdus sur une barre rocheuse, sur la crête du col d'Illoire à Aiguines, commune située dans le Haut-Var en plein cœur du Parc Naturel du Verdon. Perdus et épuisés, les randonneurs ne savent plus comment redescendre. Ils n'ont plus rien a boire ni a manger. Apres des recherches, les pompiers réussissent à les localiser dans ce site difficile d’accès. L'hélicoptère de la sécurité civile DRAGON 83 se rend sur place pour hélitreuiller les 5 membres de la famille à l'aide de l'équipe spécialisée en secours en milieu périlleux. La famille est finalement ramenée indemne, à son camping.

Les pompiers du Var rappellent les consignes de sécurité en randonnée

Avant de partir en randonnée il est essentiel de se renseigner sur l'ouverture des massifs, de s'équiper d'une tenue vestimentaire et de chaussures adaptées, de prévoir un ravitaillement suffisant, de signaler à un proche le trajet envisagé et l'heure de départ et enfin de disposer d'un téléphone portable suffisamment chargé.