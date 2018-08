Saint-Thomas-de-Courceriers, France

Un mois en immersion avec Guillaume Canet. Un mois ! De quoi rendre jaloux beaucoup d'entre nous. A St-Thomas-de-Courceriers, la famille Barré n'en revient toujours pas. Elle a accueilli, d'abord, l'équipe chargée de la décoration du long-métrage et ensuite les acteurs. Ces éleveurs bovins ont prêté à la production une maison qui leur appartient à St-Pierre-sur-Orthe.

On a été sollicité pour le conseiller sur certaines scènes", Vincent Barré, agriculteur

La mère de famille, Valérie, en garde un souvenir ému, sous le charme de Guillaume Canet : "on n'a pas voulu en perdre une miette. On a assisté au tournage tous les jours et ça crée des liens. Guillaume Canet est un homme simple, abordable, sympathique. Il a un physique qui attire énormément le regard. Nous avons eu avec lui de très bons échanges".

Les paysages mayennais, lieux de tournage du film avec Guillaume Canet © Radio France

Son mari, Vincent, lui a découvert le milieu du cinéma et a trouvé l'expérience très enrichissante : "on a eu une grande chance de pouvoir le rencontrer. Sur des scènes qui se tournaient avec du matériel agricole, comme de tracteurs, on l'a 'briefé'. On était parfois plus des collègues qu'autre chose. J'espère qu'ils donneront une bonne image de notre travail au quotidien".

Sur les réseaux sociaux, Guillaume Canet a posté quelques images et vidéos de son passage en Mayenne, ravi d'être venu dans le département : "je suis extrêmement heureux de faire ce film et de jouer un agriculteur. Je passe des moments formidables avec des gens formidables dont je suis heureux de défendre la cause".

La Mayenne, ce n'est pas encore terminé pour l'acteur. Il reviendra, chez nous, et chez Valérie et Vincent Barré, en janvier prochain pour les dernières prises de vue du film qui devrait sortir à l'automne 2019.