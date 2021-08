Une famille mayennaise pédale plus de 700 km pour une amie malade de la sclérose en plaques

La petite famille originaire de La Cropte, près de Meslay-du-Maine, s'est lancé un défi unique : parcourir plus de 700 km en une semaine pour récolter de l'argent pour une amie atteinte de la sclérose en plaques. Plus de 3000 euros ont déjà été récupéré depuis le départ, le lundi 16 août 2021.

Cyril et Anne-Laure ont parcouru plus de 700km pour récolter de l'argent pour une amie malade de la sclérose en plaques

C'est un défi un peu fou, mais pour la bonne cause. Une famille originaire de La Cropte, près de Meslay-du-Maine, est en train de parcourir plus de 700km, entre la Belgique et la Mayenne. Objectif : récolter de l'argent pour une amie atteinte de la sclérose en plaques.L'amie d'enfance d'Anne-Laure, la maman, a besoin de plus de 30 000 euros pour s'acheter une voiture et aménager sa maison à cause de sa maladie. Mais le périple est aussi une belle aventure familiale.

Pendant que l'un conduit le camping-car familial, l'autre pédale. "Nous faisons des relais entre mon mari et moi pour que le défi continue coûte que coûte", explique Anne-Laure, la maman. "Ma fille de dix ans a même voulu participer à ce projet et elle roule au moins 15 à 20 kilomètres par jour". "Au-delà de la performance pour notre amie, c'est aussi un moyen de vivre une expérience unique en famille", ajoute-t-elle.

"Apporter un soutien moral à notre amie"

Pour la famille mayennaise, la cagnotte c'est une chose, mais l'essentiel, c'est de soutenir moralement l'amie d'enfance d'Anne-Laure. "Elle en a besoin, car depuis le mois de mars et son hospitalisation à cause de la sclérose en plaques, elle ne va pas très bien", raconte Cyril, le conjoint d'Anne-Laure. "Nous voulons l'aider financièrement à travers les dons, mais aussi montrer que nous sommes là pour elle".

_"Elle a passé la majeure partie de son temps à aider les autres, et là c'est elle qui a besoin d'aide",_explique Cyril. Un défi qui prendra fin ce samedi 21 août 2021 car la petite famille mayennaise va traverser le département de haut en bas, jusqu'à St-Georges-Buttavent, lieu de résidence de leur amie. Ils aimeraient que d'autres Mayennais participent aux derniers kilomètres. Ils seront à Mayenne vers 9h, à 10h30 à Evron et à 11h15 à Montsur. Vers 12h, Cyril et Anne-Laure seront à Laval avant de parcourir les derniers kilomètres.